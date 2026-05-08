増加中の“電柱女子”とは？ 恋愛・婚活アドバイザー植草美幸が解説
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA」オリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』を４月28日（火）より放送中。本作は、恋愛には自信があるものの婚活は初心者の美女３人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。そこで今回は番組内容にちなみ、20〜39歳の未婚女性3,000名（本調査200名）を対象に最新の婚活・結婚事情について調査。選択肢の多様化とマッチングアプリの普及により「出会いのインフラ」が整う一方で、現代女性の多くが「婚活疲れ」や「電柱女子化」、「もっと病」といった新たな心理的障壁に直面し、行動を停止させている実態がデータから浮き彫りになった。
まず、現在の出会いの経路として、具体的な経路を持つ層の中では「マッチングアプリ（26％）」がトップとなり、現代の絶対的インフラとして定着。しかし、良いなと思う人がいても「基本的に相手からのアクションがないと行動しない（38％）」「具体的な行為は相手のアクションを待つ（21％）」を合わせ、約６割が極めて受動的な姿勢であることがわかった。自らアプローチすると答えたアクティブな層でさえ、本音では全体の85％が「相手から誘われたい」と回答しており、根強い受け身願望が。 アクションを起こせない最大の理由は「断られるのが怖い、傷つきたくない（30％）」、次いで「誘い方が分からない（26％）」だった 。
また、婚活において、具体的な話を進められない（進展がない）状態に陥っていると感じる瞬間について、「とてもあてはまる（18％）」「ややあてはまる（39％）」を合わせ、全体の58％が自覚している結果に。これは20代（58％）、30代（57％）ともに同水準で、世代を問わず発生する現代特有のコミュニケーション課題と言える。
本番組内で女性３人のサポート役として登場する、累計の成婚実績1300組以上の敏腕恋愛婚活アドバイザー植草美幸氏は、このような「結婚をしたいが、待っているだけで自分からは全く動かない女性」のことを“電柱女子”と称している。実際に初回放送前に先行して公開された#０（『婚活美女３人に「頭の中、お花畑ね」"はじめての植草"で絶句』）内でも、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）が自身のタイプについて「付き合う前に、何回も食事を重ねて知ろうとする」と発言すると、「無駄なお食事会」とバッサリ。植草氏は、現代の婚活における「電柱女子」に対して、「20代の頃は『待つ姿勢』でも男性からアプローチされますが、その成功体験を捨てられずに30代に突入してしまうのが『電柱女子』が増加する最大の要因」と分析。さらに、「出会った瞬間に、お相手の『結婚への本気度』や『価値観』を自らグッと掘り下げること」とアドバイスを贈っている。
そして、お付き合いする前の段階で、相手に確認する条件の数は「５個以上」という回答が最も多く、全体で44％。次いで「５〜６個程度」という回答が続き、厳格なフィルタリングを行っている実態が明らかに。また、「もっと良い人がいるはず」という思いから、目の前の良縁を見逃してしまう「もっと病」に陥り、後悔した経験を持つ人は全体の48.5％。特にマッチングアプリでは、常に新しい候補が表示されるため、こういった心理的葛藤が増加している可能性が。さらに、「ここで関係を切ったら、この人とは『二度と会えないかも』」という機会損失への恐怖を感じたことがある層は全体の58％。このプレッシャーを感じた人のうち、86％が「本当は100％納得していない相手でも、とりあえず関係をキープしてしまった」と回答。
結果として、選択肢の多さが生む恐怖による「決断の先延ばし（とりあえずキープ）」が「電柱女子」化を招いていると考えられる。植草氏は現代の婚活でのポイントとして、「条件の擦り合わせだけはなく、人生の荒波を共に越えていける『一生の味方』や『親友』のような信頼関係を築けるか」という点を挙げている。
■植草美幸氏コメント
Q1.現代の婚活における「電柱女子」はなぜ増加していると考えられますか。改善するためのアドバイスも教えてください。
“電柱女子”とは、待っているだけで自分からは全く動かない女性を例えた言葉です。20代の頃は「待つ姿勢」でも男性からアプローチされますが、その成功体験を捨てられずに30代に突入してしまうのが「電柱女子」が増加する最大の要因です。年齢と共に自然な出会いが激減し、自身の年収や条件も上がることで、無意識に相手への理想も高くなってしまいます。それなのに、脳内は「受け身」の恋愛モードのまま。「いい人がいれば……」とボーッと立ち尽くしている時間はもうありません。これからの婚活は、出会った瞬間に、お相手の「結婚への本気度」や「価値観」を自らグッと掘り下げること。自分から積極的に旗を振らなければ、良縁は素通りしていくだけです。
Q2. 現代の婚活でのポイントを教えてください。 現
代の婚活は、相手の懐にスッと入れる「賢いあざとさ」が不可欠です。今は昭和の時代とは異なり、男女が手を取り合わなければ生活を維持できないシビアな社会。だからこそ、自分のキャリアや生き方を棚卸しして、「私はこれを提供できます」と明確に提示しましょう。条件の擦り合わせだけはなく、人生の荒波を共に越えていける「一生の味方」や「親友」のような信頼関係を築けるか。自分本位な希望を並べる前に、相手にとって自分はそんな存在になれるかを考えることが、成婚への最短ルートです。
（C）AbemaTV, Inc.
また、婚活において、具体的な話を進められない（進展がない）状態に陥っていると感じる瞬間について、「とてもあてはまる（18％）」「ややあてはまる（39％）」を合わせ、全体の58％が自覚している結果に。これは20代（58％）、30代（57％）ともに同水準で、世代を問わず発生する現代特有のコミュニケーション課題と言える。
本番組内で女性３人のサポート役として登場する、累計の成婚実績1300組以上の敏腕恋愛婚活アドバイザー植草美幸氏は、このような「結婚をしたいが、待っているだけで自分からは全く動かない女性」のことを“電柱女子”と称している。実際に初回放送前に先行して公開された#０（『婚活美女３人に「頭の中、お花畑ね」"はじめての植草"で絶句』）内でも、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）が自身のタイプについて「付き合う前に、何回も食事を重ねて知ろうとする」と発言すると、「無駄なお食事会」とバッサリ。植草氏は、現代の婚活における「電柱女子」に対して、「20代の頃は『待つ姿勢』でも男性からアプローチされますが、その成功体験を捨てられずに30代に突入してしまうのが『電柱女子』が増加する最大の要因」と分析。さらに、「出会った瞬間に、お相手の『結婚への本気度』や『価値観』を自らグッと掘り下げること」とアドバイスを贈っている。
そして、お付き合いする前の段階で、相手に確認する条件の数は「５個以上」という回答が最も多く、全体で44％。次いで「５〜６個程度」という回答が続き、厳格なフィルタリングを行っている実態が明らかに。また、「もっと良い人がいるはず」という思いから、目の前の良縁を見逃してしまう「もっと病」に陥り、後悔した経験を持つ人は全体の48.5％。特にマッチングアプリでは、常に新しい候補が表示されるため、こういった心理的葛藤が増加している可能性が。さらに、「ここで関係を切ったら、この人とは『二度と会えないかも』」という機会損失への恐怖を感じたことがある層は全体の58％。このプレッシャーを感じた人のうち、86％が「本当は100％納得していない相手でも、とりあえず関係をキープしてしまった」と回答。
結果として、選択肢の多さが生む恐怖による「決断の先延ばし（とりあえずキープ）」が「電柱女子」化を招いていると考えられる。植草氏は現代の婚活でのポイントとして、「条件の擦り合わせだけはなく、人生の荒波を共に越えていける『一生の味方』や『親友』のような信頼関係を築けるか」という点を挙げている。
■植草美幸氏コメント
Q1.現代の婚活における「電柱女子」はなぜ増加していると考えられますか。改善するためのアドバイスも教えてください。
“電柱女子”とは、待っているだけで自分からは全く動かない女性を例えた言葉です。20代の頃は「待つ姿勢」でも男性からアプローチされますが、その成功体験を捨てられずに30代に突入してしまうのが「電柱女子」が増加する最大の要因です。年齢と共に自然な出会いが激減し、自身の年収や条件も上がることで、無意識に相手への理想も高くなってしまいます。それなのに、脳内は「受け身」の恋愛モードのまま。「いい人がいれば……」とボーッと立ち尽くしている時間はもうありません。これからの婚活は、出会った瞬間に、お相手の「結婚への本気度」や「価値観」を自らグッと掘り下げること。自分から積極的に旗を振らなければ、良縁は素通りしていくだけです。
Q2. 現代の婚活でのポイントを教えてください。 現
代の婚活は、相手の懐にスッと入れる「賢いあざとさ」が不可欠です。今は昭和の時代とは異なり、男女が手を取り合わなければ生活を維持できないシビアな社会。だからこそ、自分のキャリアや生き方を棚卸しして、「私はこれを提供できます」と明確に提示しましょう。条件の擦り合わせだけはなく、人生の荒波を共に越えていける「一生の味方」や「親友」のような信頼関係を築けるか。自分本位な希望を並べる前に、相手にとって自分はそんな存在になれるかを考えることが、成婚への最短ルートです。
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