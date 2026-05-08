市川染五郎＆當真あみ、共通点は“甘いもの好き” 互いにバラされ照れ笑い
歌舞伎俳優・市川染五郎と俳優の當真あみが8日、都内で行われた舞台『ハムレット』囲み取材に登壇。けいこを経ての印象を語った。
【集合ショット】華やか…！舞台衣装で登場した市川染五郎＆當真あみら出演者
染五郎は當真について「甘いものを常に食べている」とけいこ場での様子を語った。一方で當真は、長時間にわたるけいこでも最初から最後まで作品に入り込む染五郎の姿に「その集中力を見習いたいです」と絶賛。その後、染五郎も甘いものを食べていることを明かし、互いに“甘いもの好き”ということがバレて照れ笑いを浮かべた。
同作品は、シェイクスピアの四大悲劇の1つであり、人間の苦悩を深く描いた傑作として愛されてきた。葛藤、狂気、そして裏切りが複雑に絡み合い、観る者の心に深く突き刺さる普遍的なテーマが凝縮されいる。
あす9日から30日まで東京・日生劇場での公演を皮切りに、6月5日から14日までは大阪・SkyシアターMBS、20日、21日は愛知・名古屋文理大学文化フォーラムで上演される。
取材にはほかに、横山賀山、梶原善、石黒賢、柚香光、石川凌雅、デヴィッド・ルヴォー氏が登壇した。
【集合ショット】華やか…！舞台衣装で登場した市川染五郎＆當真あみら出演者
染五郎は當真について「甘いものを常に食べている」とけいこ場での様子を語った。一方で當真は、長時間にわたるけいこでも最初から最後まで作品に入り込む染五郎の姿に「その集中力を見習いたいです」と絶賛。その後、染五郎も甘いものを食べていることを明かし、互いに“甘いもの好き”ということがバレて照れ笑いを浮かべた。
あす9日から30日まで東京・日生劇場での公演を皮切りに、6月5日から14日までは大阪・SkyシアターMBS、20日、21日は愛知・名古屋文理大学文化フォーラムで上演される。
取材にはほかに、横山賀山、梶原善、石黒賢、柚香光、石川凌雅、デヴィッド・ルヴォー氏が登壇した。