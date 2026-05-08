【2026年5月最新】マクドナルドやスターバックスなど人気チェーンの韓国限定新作メニューを現地からチェック【ハングクTIMES】
みなさまこんにちは。美容が好きすぎて韓国に移住した美容ライターの峰岸真由です。
【写真】かわいすぎる！まるで“メタモン”なアイスフレーバー
日本でもおなじみの人気チェーン店ですが、韓国では今、思わず食べたくなる限定メニューや新作が続々と登場しています。実は、日本とはラインナップが大きく異なるのも特徴のひとつです。
今回は、韓国在住美容ライターの峰岸が、現地で注目を集めているマクドナルド、スターバックス、ゴンチャ、サーティワンの韓国限定新作メニューをピックアップしてご紹介します。韓国旅行中の食べ歩きやカフェ選びの参考にしてみてくださいね！
（1）マクドナルドの新作「キャラメルポップコーン」
人気のマクドナルドのデザート「マックフルーリー」から、4月30日にキャラメルポップコーン味が登場しました。濃厚なキャラメルソースとサクサクのキャラメルポップコーンを組み合わせた、食感も楽しめる一品です。日本ではあまり見かけないユニークなフレーバーで、韓国ならではの限定感を味わえます。ポップコーンとアイスの組み合わせがアクセントになり、最後まで飽きずに楽しめるのもポイント。甘いものが好きな方はもちろん、新しいフレーバーを試してみたい方にもおすすめです。
早速店舗に行ってみると、「キャラメルポップコーン マックフルーリー」と「ストロベリーキャラメルポップコーン マックフルーリー」の2種類が登場していました。価格は4,200ウォン。今回は、よりキャラメルの風味を楽しめそうな「キャラメルポップコーン マックフルーリー」をチョイス。
実際に食べてみると、濃厚なキャラメルの甘さの中にポップコーンの香ばしさが加わり、想像以上に相性の良い組み合わせで驚きました。ポップコーンのサクサクとした食感もアクセントになっていて、最後まで飽きずに楽しめるのも魅力です。
甘さと香ばしさのバランスが絶妙だった今回の韓国マクドナルドの新作。アイスのなめらかさとポップコーンの組み合わせも印象的で、甘いもの好きにはたまらない味わいでした。韓国旅行中にマクドナルドへ立ち寄った際は、ぜひチェックしてみてくださいね。
（2）スターバックスの新作「ビンス ブレンデッド」
人気のスターバックスから、「アップルマンゴー ビンス ブレンデッド」と「レッドビーン ビンス ブレンデッド」の2種類が4月24日に登場しました。韓国らしい“ビンス（かき氷）”をイメージした新作ドリンクとして注目を集めています。どちらもグランデサイズのみで、価格は8,300ウォン。また、午後2時から午後8時までの限定メニューとして販売されています。
どちらのドリンクにもザクザク食感のグラノーラ＆シリアルトッピングがのっていて、飲み進めるたびに異なる食感を楽しめるのも魅力のひとつです。
「レッドビーン ビンス ブレンデッド」は、あずきをたっぷりと使用したドリンクで、やさしい甘さのあずきと、あんこ入りお餅のもちもち食感のトッピングがアクセントになった、韓国らしさを感じられる一杯に仕上がっています。
「アップルマンゴー ビンス ブレンデッド」は、甘いアップルマンゴーにヨーグルトクリームを合わせた、爽やかな味わいが魅力の一杯。マンゴーの果肉とナタデココの食感をしっかり楽しめる、デザート感覚のドリンクです。
どちらにもザクザク食感のグラノーラ＆シリアルがトッピングされており、飲み進めるたびに食感の違いを楽しめるのも魅力。韓国旅行でスターバックスを訪れた際は、ぜひ現地限定の“ビンス（かき氷）”ドリンクをチェックしてみてください。
（3）ゴンチャの新作「ジュエリー シグネチャー ミルクティー」
日本でも大人気のゴンチャから、「マンゴー ジューシー シグネチャー ミルクティー」と「抹茶ゼリー シグネチャー ミルクティー」の2種類が4月29日に登場しました。どちらも価格は6,100ウォンと、韓国旅行中にも気軽に楽しみやすい一杯です。
宝石のようなキラキラとした見た目が印象的な“ジュエリー シグネチャー ミルクティー”シリーズとして注目を集めています。韓国では引き続き、Stray KidsのFelixをモデルに起用しており、公開されたビジュアルも、SNSで大人気！
SNSでは特に「マンゴー ジューシー シグネチャー ミルクティー」が多く取り上げられており、鮮やかなオレンジカラーのビジュアルと、ぷるぷるとしたマンゴーゼリーの組み合わせが目を引きます。マンゴーの甘さにジャスミンティーのすっきりとした風味が重なり、見た目の華やかさだけでなく、爽やかに楽しめるのも魅力のひとつ。
一方、「抹茶ゼリー シグネチャー ミルクティー」は、ほんのりビターな抹茶の風味が楽しめる落ち着いた味わいが特徴。マンゴー系の甘いドリンクが苦手な方はこちらがおすすめ！
韓国旅行中のカフェ巡りや、写真映えするドリンクを楽しみたい方にもぴったりな一杯です。
（4）サーティワンの新作「マランポド メタモン」
日本でもおなじみのサーティワン アイスクリーム（バスキン・ロビンス）では、5月の新作フレーバーとして、ポケモンとコラボした限定メニューが登場しました。韓国では最近ポケモン人気が再び高まっており、「メタモン」をモチーフにした新作フレーバーが話題を集めています。
メタモンをイメージした紫カラーのビジュアルも印象的で、思わず写真を撮りたくなるほど。ポケモン好きはもちろん、韓国らしい限定コラボを楽しみたい方にもぴったりな新作のアイスクリームです。
今回登場した「マランポド メタモン」は、爽やかなグレープシャーベットとミルクフォーム風味のアイスクリームを組み合わせた新作フレーバー。ひと口食べると、グレープのすっきりとした甘さが広がり、後からミルクのやさしい風味が重なる、バランスの良い味わいを楽しめます。
さらに、中にはもちもち食感のキューブゼリーも入っており、食べ進めるたびに異なる食感を楽しめるのもポイント。メタモンをイメージした紫カラーのビジュアルもかわいらしく、見た目も味も満足感のあるフレーバーに仕上がっていました。
これからの季節にもぴったりな、さっぱりと楽しめる爽やかな味わいなので、韓国旅行中にサーティワンへ立ち寄った際は、韓国限定のポケモンコラボフレーバーを楽しんでみてはいかがでしょうか。
■韓国旅行では人気チェーン店の限定メニューにも注目
日本でもおなじみの人気チェーン店ですが、韓国では限定メニューやコラボ商品など、日本とは異なるラインナップが味わえるのも楽しみのひとつ。今回ご紹介したように、同じチェーン店でも韓国ならではのフレーバーやビジュアル、コラボ企画など、日本とはまた違った楽しみ方ができるのが印象的でした。
特に韓国では、季節限定メニューや人気キャラクターとのコラボ商品も数多く登場しており、SNSでも話題になることが多いため、旅行中につい立ち寄りたくなるスポットのひとつになっています。ショッピングやカフェ巡りの合間に気軽に楽しめるのもうれしいポイントです。
韓国旅行の際は、ぜひ日本でもおなじみの人気チェーン店に立ち寄って、現地ならではの限定メニューや新作を楽しんでみてくださいね。
（取材・文：峰岸真由）
【写真】かわいすぎる！まるで“メタモン”なアイスフレーバー
日本でもおなじみの人気チェーン店ですが、韓国では今、思わず食べたくなる限定メニューや新作が続々と登場しています。実は、日本とはラインナップが大きく異なるのも特徴のひとつです。
今回は、韓国在住美容ライターの峰岸が、現地で注目を集めているマクドナルド、スターバックス、ゴンチャ、サーティワンの韓国限定新作メニューをピックアップしてご紹介します。韓国旅行中の食べ歩きやカフェ選びの参考にしてみてくださいね！
人気のマクドナルドのデザート「マックフルーリー」から、4月30日にキャラメルポップコーン味が登場しました。濃厚なキャラメルソースとサクサクのキャラメルポップコーンを組み合わせた、食感も楽しめる一品です。日本ではあまり見かけないユニークなフレーバーで、韓国ならではの限定感を味わえます。ポップコーンとアイスの組み合わせがアクセントになり、最後まで飽きずに楽しめるのもポイント。甘いものが好きな方はもちろん、新しいフレーバーを試してみたい方にもおすすめです。
早速店舗に行ってみると、「キャラメルポップコーン マックフルーリー」と「ストロベリーキャラメルポップコーン マックフルーリー」の2種類が登場していました。価格は4,200ウォン。今回は、よりキャラメルの風味を楽しめそうな「キャラメルポップコーン マックフルーリー」をチョイス。
実際に食べてみると、濃厚なキャラメルの甘さの中にポップコーンの香ばしさが加わり、想像以上に相性の良い組み合わせで驚きました。ポップコーンのサクサクとした食感もアクセントになっていて、最後まで飽きずに楽しめるのも魅力です。
甘さと香ばしさのバランスが絶妙だった今回の韓国マクドナルドの新作。アイスのなめらかさとポップコーンの組み合わせも印象的で、甘いもの好きにはたまらない味わいでした。韓国旅行中にマクドナルドへ立ち寄った際は、ぜひチェックしてみてくださいね。
（2）スターバックスの新作「ビンス ブレンデッド」
人気のスターバックスから、「アップルマンゴー ビンス ブレンデッド」と「レッドビーン ビンス ブレンデッド」の2種類が4月24日に登場しました。韓国らしい“ビンス（かき氷）”をイメージした新作ドリンクとして注目を集めています。どちらもグランデサイズのみで、価格は8,300ウォン。また、午後2時から午後8時までの限定メニューとして販売されています。
どちらのドリンクにもザクザク食感のグラノーラ＆シリアルトッピングがのっていて、飲み進めるたびに異なる食感を楽しめるのも魅力のひとつです。
「レッドビーン ビンス ブレンデッド」は、あずきをたっぷりと使用したドリンクで、やさしい甘さのあずきと、あんこ入りお餅のもちもち食感のトッピングがアクセントになった、韓国らしさを感じられる一杯に仕上がっています。
「アップルマンゴー ビンス ブレンデッド」は、甘いアップルマンゴーにヨーグルトクリームを合わせた、爽やかな味わいが魅力の一杯。マンゴーの果肉とナタデココの食感をしっかり楽しめる、デザート感覚のドリンクです。
どちらにもザクザク食感のグラノーラ＆シリアルがトッピングされており、飲み進めるたびに食感の違いを楽しめるのも魅力。韓国旅行でスターバックスを訪れた際は、ぜひ現地限定の“ビンス（かき氷）”ドリンクをチェックしてみてください。
（3）ゴンチャの新作「ジュエリー シグネチャー ミルクティー」
日本でも大人気のゴンチャから、「マンゴー ジューシー シグネチャー ミルクティー」と「抹茶ゼリー シグネチャー ミルクティー」の2種類が4月29日に登場しました。どちらも価格は6,100ウォンと、韓国旅行中にも気軽に楽しみやすい一杯です。
宝石のようなキラキラとした見た目が印象的な“ジュエリー シグネチャー ミルクティー”シリーズとして注目を集めています。韓国では引き続き、Stray KidsのFelixをモデルに起用しており、公開されたビジュアルも、SNSで大人気！
SNSでは特に「マンゴー ジューシー シグネチャー ミルクティー」が多く取り上げられており、鮮やかなオレンジカラーのビジュアルと、ぷるぷるとしたマンゴーゼリーの組み合わせが目を引きます。マンゴーの甘さにジャスミンティーのすっきりとした風味が重なり、見た目の華やかさだけでなく、爽やかに楽しめるのも魅力のひとつ。
一方、「抹茶ゼリー シグネチャー ミルクティー」は、ほんのりビターな抹茶の風味が楽しめる落ち着いた味わいが特徴。マンゴー系の甘いドリンクが苦手な方はこちらがおすすめ！
韓国旅行中のカフェ巡りや、写真映えするドリンクを楽しみたい方にもぴったりな一杯です。
（4）サーティワンの新作「マランポド メタモン」
日本でもおなじみのサーティワン アイスクリーム（バスキン・ロビンス）では、5月の新作フレーバーとして、ポケモンとコラボした限定メニューが登場しました。韓国では最近ポケモン人気が再び高まっており、「メタモン」をモチーフにした新作フレーバーが話題を集めています。
メタモンをイメージした紫カラーのビジュアルも印象的で、思わず写真を撮りたくなるほど。ポケモン好きはもちろん、韓国らしい限定コラボを楽しみたい方にもぴったりな新作のアイスクリームです。
今回登場した「マランポド メタモン」は、爽やかなグレープシャーベットとミルクフォーム風味のアイスクリームを組み合わせた新作フレーバー。ひと口食べると、グレープのすっきりとした甘さが広がり、後からミルクのやさしい風味が重なる、バランスの良い味わいを楽しめます。
さらに、中にはもちもち食感のキューブゼリーも入っており、食べ進めるたびに異なる食感を楽しめるのもポイント。メタモンをイメージした紫カラーのビジュアルもかわいらしく、見た目も味も満足感のあるフレーバーに仕上がっていました。
これからの季節にもぴったりな、さっぱりと楽しめる爽やかな味わいなので、韓国旅行中にサーティワンへ立ち寄った際は、韓国限定のポケモンコラボフレーバーを楽しんでみてはいかがでしょうか。
■韓国旅行では人気チェーン店の限定メニューにも注目
日本でもおなじみの人気チェーン店ですが、韓国では限定メニューやコラボ商品など、日本とは異なるラインナップが味わえるのも楽しみのひとつ。今回ご紹介したように、同じチェーン店でも韓国ならではのフレーバーやビジュアル、コラボ企画など、日本とはまた違った楽しみ方ができるのが印象的でした。
特に韓国では、季節限定メニューや人気キャラクターとのコラボ商品も数多く登場しており、SNSでも話題になることが多いため、旅行中につい立ち寄りたくなるスポットのひとつになっています。ショッピングやカフェ巡りの合間に気軽に楽しめるのもうれしいポイントです。
韓国旅行の際は、ぜひ日本でもおなじみの人気チェーン店に立ち寄って、現地ならではの限定メニューや新作を楽しんでみてくださいね。
（取材・文：峰岸真由）