こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年5月8日は、創業100余年、世界中で愛されるアメリカ発の家具ブランド・Herman Miller（ハーマンミラー）のオフィスチェア「SAYL Chair（セイルチェア）シリーズ AS1YA23HAN2BKBBBKBK9119」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

【正規品】 Herman Miller (ハーマンミラー) セイルチェア オフィスチェア アルミニウム ブラック BBキャスター 12年保証 AS1YA23HAN2BKBBBKBK9119 90,640円 （20%オフ） Amazonで見る PR PR

フレームレス構造が生む自由な座り心地が魅力！ ハーマンミラーのオフィスチェアが20％オフ

フレームレス構造による高い開放感と、全面サスペンションによる快適な座り心地が特徴のHerman Miller（ハーマンミラー）のオフィスチェア「SAYL Chair（セイルチェア）シリーズ AS1YA23HAN2BKBBBKBK9119」が、現在、Amazonで20%オフに！

背面フレームを取り払ったサスペンションバック構造が特徴。

吊り橋の工学的な原理から着想を得たデザインで、最小限の素材で高いサポート性を実現しています。

背面は部位ごとに厚みや強度を変えており、背骨部分はしっかり支えつつ、それ以外の部分は柔軟に可動。

これにより、長時間のデスクワークでも自然な姿勢を保ちやすく、身体の動きを妨げません。

また、帆（sail）のような美しいデザインもポイント。

ワークチェアらしさを感じさせない軽やかな見た目で、リビングやクリエイティブなオフィス空間にもなじみますよ。

細かな調整機能も充実、最大約159kg対応の高いサポート性能

シート高さ（425〜525mm）の調整に加え、座面奥行き、アーム高さ、リクライニング硬さまで細かく設定可能。

リクライニング範囲の設定や、前傾チルト機能も搭載、アーム幅・奥行き・角度も調整できるため、自分の体格や作業姿勢に合わせやすい仕様です。

サイズは幅約730mm、高さ約890〜990mm。

環境面にも配慮されており、PVC（ポリ塩化ビニール）不使用で、素材の大部分がリサイクル可能。

少ない素材で高い快適性を生み出す、“ハーマンミラーらしさ”が詰まった1脚です。

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なお、上記の表示価格は2026年5月8日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

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Source: Amazon.co.jp