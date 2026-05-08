「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の８日午後２時現在で、アイティメディア<2148.T>が「売り予想数上昇」で４位となっている。



１日に発表した２７年３月期連結業績予想で、売上高９２億円（前期比１０．７％増）、営業利益２０億円（同１３．３％増）、純利益１３億８０００万円（同１５．８％増）と２ケタ増収増益を見込みつつ、年間配当予想を前期比５０円減の５０円とした。情報システム開発会社検索・比較サービス「発注ナビ」の成長継続に加えて、前期に連結化したピイ．ピイ．コミュニケーションズや今期に連結化したマジセミの貢献でＢｔｏＢメディア事業の底打ちに加えて、ＢｔｏＣメディア事業の成長継続を予想する。一方、「資本効率改善」を企図した配当性向１００％超の配当を終了し、配当性向７０％水準の配当とし業績成長に伴う還元拡大を図る方針とすることから、大幅減配となる予定だ。



減配予想を受けて、連休明け７日の同社株は一時２１５円（１３．７％）安の１３５０円に急落。この日も下落しており、これが売り予想数の上昇につながっているようだ。なお、２６年３月期決算は、売上高が８３億１１００万円（前の期比２．６％増）、営業利益は１７億６５００万円（同１３．０％減）、純利益１１億９１００万円（同２０．４％減）だった。



出所：MINKABU PRESS