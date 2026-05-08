タイラー・ネビンは復帰後6試合で打率.478をマーク

パーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネル「月曜日もパテレ行き」に7日、五十嵐亮太氏と中田翔氏が出演した。ゴールデンウイーク期間に活躍した選手について語り、中田氏は西武のタイラー・ネビン内野手を称賛した。

4月28日から5月6日の期間で、最もナイスな投球をした投手と、最もナイスな一打を放った選手を、2人がそれぞれ“亮太賞”“中田賞”として選出。中田氏はネビンをチョイスした。

左脇腹の違和感やコンディション不良などで出遅れていたものの、1軍復帰後は6試合で打率.478と圧倒的な成績を残している。中田氏はネビンについて「打ちまくりじゃないですか！」と絶賛。その打撃についても「長打だけじゃないんですよね。状況に応じたバッティングができるバッターだと思いますし、はじめは怪我でチームを離れていたけど、帰ってきてからチームを引っ張っている。チームにとっても、安心できる存在になっていますよね」と高く評価した。

実際、ネビンが復帰した日からチームは4勝2敗と2カード連続の勝ち越し。これからの西武打線にも注目だ。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）