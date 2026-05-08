サウンドクリエーター創立50周年記念イベント＜栞-SHIORI-＞、KAZ(GENERATIONS/数原龍友)、ゴスペラーズ、由薫の3組が出演
サウンドクリエーターが設立50周年を迎えるに伴ってアニバーサリーイベント＜栞-SHIORI-＞を開催することが発表となった。
7⽉11⽇に兵庫・神⼾国際会館こくさいホールにて行われる同イベントには、KAZ(GENERATIONS/数原⿓友)、ゴスペラーズ、由薫といった3組の出演が決定。この日だけのスペシャルなステージになるとのことだ。チケットのSTAMP会員受付は本日5月8日12:00より。詳細は＜栞-SHIORI-＞特設サイトにて。
なお、5⽉21⽇に大阪城ホールで開催される＜ULTRA MISSION＞もサウンドクリエーター設立50周年アニバーサリーイベントとして実施されるものであり、こちらはB’zと10-FEETの出演が決定している。
■＜SOUND CREATOR 50th Anniversary Live「栞-SHIORI-」＞
7⽉11⽇(土) 兵庫・神⼾国際会館こくさいホール
open16:30 / start17:15
出演：KAZ(GENERATIONS/数原龍友) / ゴスペラーズ / 由薫
▼チケット
10,000円(税込)
※全席指定
【STAMP会員受付】
受付開始：5月8日(金)12:00より
詳細：https://sc50th-shiori.com/
■＜SOUND CREATOR 50th Anniversary Live「ULTRA MISSION」＞
5⽉21⽇(木) ⼤阪城ホール
open17:00 / start18:00
出演：B’z / 10-FEET
▼チケット
全席指定：￥11,000(税込)
⽴⾒指定：￥11,000(税込)
⾞椅⼦指定席/⾞椅⼦指定席付添：￥11,000(税込)
主催：SOUND CREATOR
協賛：株式会社Remy NoMar Japan
協⼒：FM802 / FM COCOLO/ FM⼤阪/ Kiss FM KOBE / α-STATION / e-radio
（問）サウンドクリエーター 06-6357-4400
関連リンク
◆＜栞-SHIORI-＞特設サイト
◆＜ULTRA MISSION＞特設サイト
◆SOUND CREATOR オフィシャルサイト