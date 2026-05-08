『魔入りました！入間くん』 第6話「音楽祭、本番！」あらすじ公開
4月4日（土）より放送中のTVアニメ『魔入りました！入間くん』第4シリーズ、第6話のあらすじと先行カットが公開された。
魔界の大悪魔の孫となり、悪魔学校バビルスに通うことになった人間の少年・鈴木入間の奮闘と成長を描く『魔入りました！入間くん』。2017年3月から『週刊少年チャンピオン（秋田書店）』にて西修による連載がスタートし、コミックスシリーズ累計発行部数は2000万部を突破。（2026年3月現在）
どんな時も相手を思いやる入間の優しさや意志を貫き通す姿、悪魔たちとの楽しげな魔界生活、そして魔界を揺るがす大きな陰謀の影が暗躍するストーリーが好評を博し、待望のTVアニメ第4シリーズが2026年4月4日（土）午後6時25分からNHK Eテレにて2クール・全24話で放送予定。
このたび、5月9日（土）に放送となる第6話「音楽祭、本番！」のあらすじと先行カットが公開された。
＜ 第6話「音楽祭、本番！」あらすじ＞
問題児（アブノーマル）クラスの前に音楽祭の審査員であるアムドゥスキアス・ポロが現れた！
王の教室（ロイヤル・ワン）をかけた勝負を持ちかけられ、気合いの入る問題児クラスたち。
ほかのクラスも音楽祭に向け練習してきた出し物を発表する準備が整った。いよいよ音楽祭が開幕する！
＞＞＞第6話先行カットをすべてチェック！（写真5点）
（C） 西修 (秋田書店) ／魔入りました！入間くん第4シリーズ製作委員会
魔界の大悪魔の孫となり、悪魔学校バビルスに通うことになった人間の少年・鈴木入間の奮闘と成長を描く『魔入りました！入間くん』。2017年3月から『週刊少年チャンピオン（秋田書店）』にて西修による連載がスタートし、コミックスシリーズ累計発行部数は2000万部を突破。（2026年3月現在）
どんな時も相手を思いやる入間の優しさや意志を貫き通す姿、悪魔たちとの楽しげな魔界生活、そして魔界を揺るがす大きな陰謀の影が暗躍するストーリーが好評を博し、待望のTVアニメ第4シリーズが2026年4月4日（土）午後6時25分からNHK Eテレにて2クール・全24話で放送予定。
＜ 第6話「音楽祭、本番！」あらすじ＞
問題児（アブノーマル）クラスの前に音楽祭の審査員であるアムドゥスキアス・ポロが現れた！
王の教室（ロイヤル・ワン）をかけた勝負を持ちかけられ、気合いの入る問題児クラスたち。
ほかのクラスも音楽祭に向け練習してきた出し物を発表する準備が整った。いよいよ音楽祭が開幕する！
＞＞＞第6話先行カットをすべてチェック！（写真5点）
（C） 西修 (秋田書店) ／魔入りました！入間くん第4シリーズ製作委員会
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