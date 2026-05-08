ＭＡＲＵＷＡ<5344.T>が急落している。午前１０時４０分ごろに発表した２７年３月期連結業績予想で、売上高８４１億円（前期比１２．９％増）、営業利益２９７億円（同１８．９％増）と２ケタ増収増益を見込み、年間配当予想を前期比８円増の１１０円としたものの、営業利益で３５０億円前後を見込んでいた市場予想を下回ることから失望売りが出ているようだ。



情報通信関連事業で次世代高速通信関連が次期モデル向けに一層の強い需要が期待できるほか、半導体関連事業で汎用メモリ関連の需要が下期より本格的に拡大すると見込む。ただ、中東情勢などの地政学リスクにより今後の経済情勢は不透明であるとして慎重な見通しとした。なお、経常利益以下は為替要因で変動することが想定され現時点では見通しが困難であるとして非開示としている。



２６年３月期決算は、売上高７４４億７６００万円（前の期比３．７％増）、営業利益２４９億７６００万円（同７．２％減）、純利益１８１億６３００万円（同５．６％減）だった。



出所：MINKABU PRESS