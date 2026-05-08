TMG（左から）マット・ソーラム、エリック・マーティン、松本孝弘、ジャック・ブレイズ

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　B'zのギタリスト・松本孝弘が率いるTMG（Tak Matsumoto Group）が再び結集し、今秋、新作のリリースとツアー『TMG LIVE 2026 “SAYONARA”』の開催が決定した。

【動画】EXILE×B'z松本孝弘コラボレーション曲「24karats GOLD LEGACY feat. 松本孝弘」ミュージックビデオ

　1988年の1stアルバム『Thousand Wave』でソロデビューし、来年40周年に入る松本孝弘と、エリック・マーティン（Vo／元Mr. BIG）、ジャック・ブレイズ（Ba＆Vo／Night Ranger）、マット・ソーラム（Dr／元Guns N' Roses）から成るTMGが今回掲げるキーワードは“SAYONARA”。最後の活動となる可能性も示唆する意味深なキーワードを掲げ、全国を巡る。

■『TMG LIVE 2026 “SAYONARA”』スケジュール
10月5日（月）　東京・Zepp Haneda
10月6日（火）　東京・Zepp Haneda
10月9日（金）　北海道・Zepp Sapporo
10月13日（火）　大阪・Zepp Osaka Bayside
10月14日（水）　大阪・Zepp Osaka Bayside
10月17日（土）　福岡・Zepp Fukuoka
10月20日（火）　愛知・Zepp Nagoya
10月21日（水）　愛知・Zepp Nagoya