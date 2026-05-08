B′z松本孝弘率いるTMG、秋に新作＆ツアー決定 ツアータイトルは『SAYONARA』に
B'zのギタリスト・松本孝弘が率いるTMG（Tak Matsumoto Group）が再び結集し、今秋、新作のリリースとツアー『TMG LIVE 2026 “SAYONARA”』の開催が決定した。
【動画】EXILE×B'z松本孝弘コラボレーション曲「24karats GOLD LEGACY feat. 松本孝弘」ミュージックビデオ
1988年の1stアルバム『Thousand Wave』でソロデビューし、来年40周年に入る松本孝弘と、エリック・マーティン（Vo／元Mr. BIG）、ジャック・ブレイズ（Ba＆Vo／Night Ranger）、マット・ソーラム（Dr／元Guns N' Roses）から成るTMGが今回掲げるキーワードは“SAYONARA”。最後の活動となる可能性も示唆する意味深なキーワードを掲げ、全国を巡る。
■『TMG LIVE 2026 “SAYONARA”』スケジュール
10月5日（月） 東京・Zepp Haneda
10月6日（火） 東京・Zepp Haneda
10月9日（金） 北海道・Zepp Sapporo
10月13日（火） 大阪・Zepp Osaka Bayside
10月14日（水） 大阪・Zepp Osaka Bayside
10月17日（土） 福岡・Zepp Fukuoka
10月20日（火） 愛知・Zepp Nagoya
10月21日（水） 愛知・Zepp Nagoya
【動画】EXILE×B'z松本孝弘コラボレーション曲「24karats GOLD LEGACY feat. 松本孝弘」ミュージックビデオ
1988年の1stアルバム『Thousand Wave』でソロデビューし、来年40周年に入る松本孝弘と、エリック・マーティン（Vo／元Mr. BIG）、ジャック・ブレイズ（Ba＆Vo／Night Ranger）、マット・ソーラム（Dr／元Guns N' Roses）から成るTMGが今回掲げるキーワードは“SAYONARA”。最後の活動となる可能性も示唆する意味深なキーワードを掲げ、全国を巡る。
10月5日（月） 東京・Zepp Haneda
10月6日（火） 東京・Zepp Haneda
10月9日（金） 北海道・Zepp Sapporo
10月13日（火） 大阪・Zepp Osaka Bayside
10月14日（水） 大阪・Zepp Osaka Bayside
10月17日（土） 福岡・Zepp Fukuoka
10月20日（火） 愛知・Zepp Nagoya
10月21日（水） 愛知・Zepp Nagoya