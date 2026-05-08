藤井聡太六冠が、勝てば4連覇に王手をかける「名人戦」第3局の2日目が石川県で始まりました。

【写真を見る】“勝負めし”で能登にエール 藤井聡太六冠(23)勝てばストレート防衛で4連覇に王手 糸谷哲郎九段(37)反撃なるか 名人戦第3局2日目 石川･七尾市

将棋の八大タイトル最高峰の名人戦七番勝負。今期は4連覇を目指す藤井聡太六冠（23）に糸谷哲郎九段（37）が挑戦しています。

藤井六冠が勝てば4連覇に王手

第3局は、5月7日から石川県七尾市にある和倉温泉の旅館で行われ、2日目の8日は糸谷九段が封じた69手目が開けられ対局が再開しました。

先に4勝した方がタイトルを獲得する名人戦で、開幕から2連勝中の藤井六冠。8日に勝てばストレート防衛での4連覇に王手をかけます。



一方の糸谷九段は、初めての名人獲得に向け反撃を狙います。

勝負めしは“能登プレミアム海鮮丼”

勝負どころを迎えた2人が初日に選んだ昼食は“能登プレミアム海鮮丼”で、能登の海の幸が豪快に乗った贅沢な一品。能登半島地震の復興に励む地元へのエールとなります。



名人戦第3局は、8日午後決着する見込みです。