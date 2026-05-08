とても落ち着いた雰囲気のある美しい猫。今も十分愛おしい存在だけど…子猫時代の遠慮を知らない甘えっぷりに共感する人が続出しています。投稿は、記事執筆時点で表示数が10.5万回を突破し「元気で可愛いすぎる～」などの声が寄せられています。

【動画：今じゃ『抱っこ』もさせてもらえないけど…子猫時代の『可愛すぎる行動』】

️全力で甘えてくれた子猫時代

Xアカウント「タラノメ家」に投稿されたのは、もうすぐ2歳になるメイちゃんのヤンチャだった子猫時代の様子です。今では貫禄さえ感じられるメイちゃんですが、幼い頃はとってもヤンチャで甘えん坊だったといいます。

この日、飼い主さんは子猫時代のある日のことを思い出していたそうです。それは、まだ幼いメイちゃんが飼い主さんの足元から、勢いよく身体によじ登ってきた日のこと。『木登り』ならぬ『人登り』を披露したのだとか。

今では抱っこはNG…

飼い主さんもこれには「いちいち可愛い事する…」とメロメロな様子。大人になるとクールな性格に落ち着く猫も多いため、こんなふうに全力で甘えてくれるのは、子猫時代ならではの貴重な時間なのかもしれません。

やっぱりメイちゃんも…今では『抱っこ』はNGなんだとか。大人になった今もとっても可愛く愛おしい存在ですが、時折、ヤンチャ三昧だった子猫時代のメイちゃんにも会いたくなる飼い主さんなのでした。

投稿には、「登ってくる猫スゲー可愛いよな」「軽業師の様な子猫時代は何処にでもよじ登って居ますよね～」「やることなす事全ていちいちかわゆい!!存在自体が尊い!!」「赤ちゃんだと体軽いから登ってこれるんですね～かわいい～」などのコメントと共にいいね件数が9000件に迫る勢いです。

この他にも、Xアカウント「タラノメ家」には、メイちゃんの子猫時代から現在に至るまで、日々の様子がたくさん投稿されています。手のひらサイズの可愛いメイちゃんから目が離せません。

写真・動画提供：Xアカウント「タラノメ家」さま

執筆：さな

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。