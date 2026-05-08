『弱虫ペダル』少年誌最速でコミックス100巻到達 作者も驚き「始めた頃はこんな」
漫画『弱虫ペダル』（作者・渡辺航）のコミックス第100巻が、本日8日に発売された。2008年の連載スタートから18年で大台に到達し、作品公式Xは「少年誌最速の100巻到達の偉業」と説明した。
【画像】『弱虫ペダル』100巻記念の『少年チャンピオン』表紙イラスト
『弱虫ペダル』は、「週刊少年チャンピオン」で2008年より連載がスタートした自転車競技を題材とした本格スポーツ漫画。主人公の小野田坂道はアニメとゲームを愛する「オタク」で、千葉県立総北高校に入学した坂道が同級生から自転車レースを挑まれ、自転車の楽しさと競技に目覚めていく物語。
運動音痴で未経験者である坂道が、人類最速と言われるロードバイクの楽しさと自身の可能性を見出し、成長していく姿が描かれている。
コミックスの累計発行部数は3200万部を突破している人気作品で、2012年には舞台化、2013年にはテレビアニメ化され、5期まで放送。2016年に実写ドラマ化、2020年には実写映画化されるなど、さまざまなメディアミックス展開が行われている。
少年誌においてコミックス100巻到達した同一タイトルの作品は、『こちら葛飾区亀有公園前派出所』『はじめの一歩』『ONE PIECE』『名探偵コナン』があり、タイトルを変えた続編などのシリーズ作品では、『キャプテン翼』『ジョジョの奇妙な冒険』『グラップラー刃牙』『浦安鉄筋家族』『金田一少年の事件簿』などがある。
今回の100巻発売に作品公式Xは「2026年5月8日(金)、記念すべき単行本100巻が発売！カバーは、小野田坂道と、最初にできた友達である今泉俊輔と鳴子章吉の2人が目印の表紙！渡辺航先生による単行本1巻表紙のセルフオマージュ！波乱のIH2日目がスタートする中、鳴子から「エース」を預かった今泉に異変が…！？そして、キャプテン坂道の決断は…！？少年誌最速の100巻到達の偉業、しかと刮目せよ！」と伝えている。
また、作者の渡辺航は発売中の『週刊少年チャンピオン』の誌面にて「皆様ありがとうございます!! おかげさまで『弱虫ペダル』100巻到達しました!! …始めた頃はこんなところに来れるとは思っていませんでした。できない体験をたくさんさせてもらいました。ちょっとだけ100巻を噛み締めて、また走り出そうと思います」とコメントを寄せている。
【画像】『弱虫ペダル』100巻記念の『少年チャンピオン』表紙イラスト
『弱虫ペダル』は、「週刊少年チャンピオン」で2008年より連載がスタートした自転車競技を題材とした本格スポーツ漫画。主人公の小野田坂道はアニメとゲームを愛する「オタク」で、千葉県立総北高校に入学した坂道が同級生から自転車レースを挑まれ、自転車の楽しさと競技に目覚めていく物語。
コミックスの累計発行部数は3200万部を突破している人気作品で、2012年には舞台化、2013年にはテレビアニメ化され、5期まで放送。2016年に実写ドラマ化、2020年には実写映画化されるなど、さまざまなメディアミックス展開が行われている。
少年誌においてコミックス100巻到達した同一タイトルの作品は、『こちら葛飾区亀有公園前派出所』『はじめの一歩』『ONE PIECE』『名探偵コナン』があり、タイトルを変えた続編などのシリーズ作品では、『キャプテン翼』『ジョジョの奇妙な冒険』『グラップラー刃牙』『浦安鉄筋家族』『金田一少年の事件簿』などがある。
今回の100巻発売に作品公式Xは「2026年5月8日(金)、記念すべき単行本100巻が発売！カバーは、小野田坂道と、最初にできた友達である今泉俊輔と鳴子章吉の2人が目印の表紙！渡辺航先生による単行本1巻表紙のセルフオマージュ！波乱のIH2日目がスタートする中、鳴子から「エース」を預かった今泉に異変が…！？そして、キャプテン坂道の決断は…！？少年誌最速の100巻到達の偉業、しかと刮目せよ！」と伝えている。
また、作者の渡辺航は発売中の『週刊少年チャンピオン』の誌面にて「皆様ありがとうございます!! おかげさまで『弱虫ペダル』100巻到達しました!! …始めた頃はこんなところに来れるとは思っていませんでした。できない体験をたくさんさせてもらいました。ちょっとだけ100巻を噛み締めて、また走り出そうと思います」とコメントを寄せている。
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