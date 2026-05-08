開催：2026.5.8

会場：シチズンズバンク・パーク

結果：[フィリーズ] 1 - 12 [アスレチックス]

MLBの試合が8日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとアスレチックスが対戦した。

フィリーズの先発投手はアンドリュー・ペインター、対するアスレチックスの先発投手はジョン・ギンで試合は開始した。

1回表、2番 シェイ・ランゲリアーズ 3球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでアスレチックス得点 PHI 0-2 ATH、4番 ブレント・ルーカー 6球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでアスレチックス得点 PHI 0-4 ATH

3回表、5番 カルロス・コルテス 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 PHI 0-5 ATH、6番 ジェーコブ・ウィルソン 4球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでアスレチックス得点 PHI 0-7 ATH

4回表、4番 ブレント・ルーカー 5球目を打ってセカンドへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 PHI 0-8 ATH

4回裏、2番 カイル・シュワバー 6球目を打ってライトスタンドへのホームランでフィリーズ得点 PHI 1-8 ATH

5回表、8番 ザカリー・ゲロフ 7球目を打ってレフトへのタイムリースリーベースヒットでアスレチックス得点 PHI 1-9 ATH、1番 ニック・カーツ 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 PHI 1-10 ATH

7回表、8番 ザカリー・ゲロフ 9球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでアスレチックス得点 PHI 1-12 ATH

試合は1対12でアスレチックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はアスレチックスのジョン・ギンで、ここまで1勝1敗0S。負け投手はフィリーズのアンドリュー・ペインターで、ここまで1勝4敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-08 10:16:15 更新