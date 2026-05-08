K-POP歴代記録を更新した注目のボーイグループ・CORTISに密着！地上波初の冠番組が放送

テレビ朝日では、今大注目のボーイグループ・CORTIS（コルティス）に密着。地上波初の冠番組となる『This is CORTIS!!』が、5月9日（土）に放送される。

2025年8月に、BTSとTOMORROW X TOGETHERが所属するHYBEのレーベル「BIGHIT MUSIC」からデビューした、MARTIN（マーティン）、JAMES（ジェームス）、JUHOON（ジュフン）、SEONGHYEON（ソンヒョン）、KEONHO（ゴンホ）の5人からなるグループ・CORTIS。

グループ名は、「COLOR OUTSIDE THE LINES」（＝線の外に色を塗る）というフレーズから不規則に6文字を抜き出して作られており、「世の中が定めた基準やルールにとらわれず、自由に思考する」という意味が込められている。

その名前の通り、まったく新しく独創的な感覚で音楽や振り付け、映像などを自ら手がけ、メンバーそれぞれの物語をもとに作詞、作曲、パフォーマンス、ビデオグラフィーなどの多彩な分野でクリエイティビティを発揮。

The 1st EP『COLOR OUTSIDE THE LINES』は約209万枚の累計販売数を記録し、K-POP歴代デビューアルバムとしての最多記録を更新した。

さらに、Spotifyにおける累計ストリーミング再生数が5億回を突破するなど、デビューするやいなや、数々の記録を樹立してK-POP界に新たな風を吹き込んでいる。

◆CORTISの楽曲制作の過程に密着

メンバーそれぞれが“共同創作”というスタイルで制作に携わることから「ヤングクリエイタークルー」と形容される彼らを、今回の『This is CORTIS!!』では日本のカメラとして初めて密着。韓国・ソウルのHYBE社屋内にある、わずか6畳ほどの作業場で創作活動をするCORTISメンバーに密着する。

「練習したり、作曲したり、映像の編集をしたりする部屋」とJAMESが話す作業場――メンバーたちが直接作ったという、メンバーの思いと私物（宇多田ヒカルのLPや、こわだりのPOPなゴミ箱まで…！）がたっぷり詰まったこの部屋や、HYBE社屋内に完備されているボーカルルームやシャンプー台も設置されたメイクルームなど、韓国イチ整えられた設備も紹介していく。

さらには、CORTISのメンバーが実際にどのように楽曲を制作しているのか、その過程にも密着。楽曲の基盤となるビート選びから、リズムに合ったワード選び、そしてブラッシュアップを重ねて1曲が出来上がっていくまでを、貴重な映像とともに追っていく。

ほかにも、メンバーの仲良し食事タイムやプライベートに迫るインタビューも。

さらに、予約注文数だけで202万枚を超え、大きな話題を集めたCORTISの最新アルバムThe 2nd EP『GREENGREEN』のタイトル曲『REDRED』を、日本のテレビ初披露。貴重なパフォーマンスに注目だ。