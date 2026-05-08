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フードデリバリー配達員のレクター氏が自身のYouTubeチャンネルで「店員と一悶着… 待ち時間のサバ読みを受けてトラブルになりかけました【Uber Eats配達員】」を公開した。配達先店舗での待ち時間の「サバ読み」に遭遇した際の理不尽な対応と、今後Uber Eatsで全国導入が予想される新システムの懸念点について語っている。



動画の冒頭でレクター氏は、とあるチェーン店での実体験を告白。店舗に到着すると店員から「あと3分かかります」と告げられたものの、実際には10分以上待たされたという。その間、後から来た配達員3人に順番を抜かれ、自身の担当する商品量は少ないにもかかわらず待たされ続ける不条理な状況を説明した。しびれを切らし「どれくらいかかりますか？」と尋ねようとしたところ、店員に言葉を遮るように「まだできていません！！」と大声で威圧的に返答された事実を明かした。レクター氏は「これは仕事放棄だと思う」と憤りを見せている。



さらにレクター氏は、こうした店舗とのトラブルが増加する背景として、Uber Eats側が試験導入している「拒否制限付きクエスト」の問題点をフリップを用いて指摘した。このクエストは指定の拒否回数を超えると報酬が得られない仕組みであり、配達員が待ち時間の長い店舗にあたってもキャンセルしづらくなる構造的な罠があると説明。また、店舗側の端末には配達員をブロックする機能がある一方で、配達員側から店舗をブロックできない現状を挙げ、「明らかに配達員の立場が低すぎる」とシステムの不公平さを強く批判した。



動画の終盤では、配達員の応答率やキャンセル率が可視化されるなど、数字で圧力をかけるような運営の姿勢に苦言を呈している。「理不尽に拒否回数が増えるのが本当にストレス」と語り、新クエストを正式導入するのであれば、配達員側にも店舗をブロックできる機能を追加するなど、労働環境の改善をしてほしいと提言して動画を締めくくった。