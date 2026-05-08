元テレビ東京アナウンサーのタレント森香澄（30）が7日夜、Xを更新。自身の公式YouTubeチャンネル開設を発表した。

森は「突然ですが、YouTube始めました！！！！ 本当に突然です笑笑 美容のこと、ダイエットについて、日常、旅行など、本当にゆるーーーーく載せていきます。チャンネル登録してくださると嬉しいです よろしくお願い致しますーーーー！！！」とPRし、開設したYouTubeのリンクを添付した。

ただ8日午前5時半ごろ現在、森のXポストに添付されたYouTubeリンクをクリックすると「動画を再生できません この動画に関連付けられていたYouTubeアカウントが停止されたため、この動画は再生できません」という表示が出てしまい、新規アップしたとみられる動画が閲覧できないと思われる状況になっている。

全員が見れないかは不明だが、森の投稿やこの状況に対し「垢BANされてます…。」「なぜかチャンネル消えてる。。。」「…え？」「なんで即垢BANされたんや？？」「見れなくなってるw」「チャンネル停止されてる」などと、閲覧できない状況を報告する心配の声が複数書き込まれている。