有村架純・石田ひかり・姫野花春トリプル主演 沖田修一監督オリジナル映画「さとこはいつも」9月公開決定
【モデルプレス＝2026/05/08】女優の有村架純・石田ひかり・姫野花春がトリプル主演を務める映画『さとこはいつも』が、2026年9月18日に全国公開決定。あわせて特報やティザービジュアルが解禁された。
【写真】有村架純、デビュー当時1ヶ月共同生活した人物
プッと吹き出さずにいられないユニークでどこかキュートな人間たちを、温かな眼差しで描き続けてきた沖田修一監督。長編映画デビュー20周年となるアニバーサリーイヤーに完全オリジナルで贈る『さとこはいつも』は、自身も「何度も見返したくなるほど素敵なシーンばかり」と手応えを抱いている。本作で描かれるのは、年齢も、育った環境も異なる、3人の“さとこ”という女性たち。初めての恋を持て余し、妄想が暴走していく中学3年生・中井聡子（15）。不倫も仕事もスランプ気味、迷走中の映画配給会社勤務・西田沙都子（35）。子育てがひと段落し、久々の自分時間で夢に目覚めた飯島里子（55）。そんな“さとこ”たちが、自由で、みっともなくて、愛おしい日々を【自分の物語】として書き始めたとき、3人の人生が交差していく。
35歳の西田沙都子を演じるのは、現在放送中のTBS日曜劇場「GIFT」に出演するほか、映画『マジカル・シークレット・ツアー』でも主演を務めるなど、今や国民的俳優となった有村。一昔前の不倫の恋のジメッとした終焉とは大きく異なり、ぶち当たる壁を飄々と超えていく様を颯爽と演じ、現代の35歳を等身大かつチャーミングに体現する。映画配給会社に勤める彼女の、宣伝会議でのプレゼンシーンは、全ての働く女性に刺さる仕上がりとなっている。
20年に及ぶお弁当作りを卒業する55歳の里子を、可憐に初々しく演じるのは石田。現在放送中のドラマ「鬼女の棲む家」（CTV・NTV）で主演を務めるほか、数多くの話題作に引っ張りだこでめざましい活躍をみせる石田は、かねてより沖田作品の大ファンだったという。完成した本作を試写で鑑賞し、「正直に言って、本当に好きな作品になりました」と太鼓判を押している。
中学3年生・15歳の聡子を演じるのは、約300人が参加したオーディションで選ばれた姫野。演技経験はほぼゼロに近いながら、沖田監督が「僕の作品にとても似合うと思った」と直感し、プロデューサーを務めた筒井氏も「運命的な出会い」と語る通り、コミカルさと可愛さがブレンドされた魅力がスクリーンで爆裂開花している。
解禁された特報映像では『さとこはいつも』というタイトルになぞらえながら、三人三様の“さとこ”たちが映し出される。年齢もキャラクターも違う彼女たちは、それぞれに降りかかる出来事や妄想をきっかけに自分の物語を書き始めていく。有村演じる35歳の沙都子が人生を振り返りながら綴るのは、6年にも及ぶ不倫の日々。「最後は、刺される。」という一文が表す通り、何の前触れもなく突然腹部を刺され、「いっったあぁぁぁぁぁぁーーーーー！！！！！」と絶叫する衝撃の姿も。自分自身でも思わず「ドラマかよ」と言いたくなるような、ツッコミ所満載（？！）な特報映像となっている。
さらに、【自分の物語】を書き始める3人の姿を切り取ったティザービジュアルも解禁。年齢も、日々暮らす環境も違う彼女たちが抱える想いや衝動といった様々な感情を、各キャストが見事に体現。三者三様の“さとこ”たちの魅力が伝わってくるビジュアルとなっている。
沖田作品が描く温かさを備えつつ、そこに“毒を一滴垂らしたニンマリ感”がマーブル模様のように練りこまれた本作。人生のままならなさと格闘する“さとこ”たちが、時にドタバタ騒ぎ、時に身勝手な論理で突っ走り、時にシレっとやり過ごしたりしながら、“自分の物語を書く”ことで“自分を解放”し、そして“自分の人生の決着”をつけていく。それぞれの奮闘に噴き出しつつ快哉していると、いつしか勇気が湧き上がってくる【自由で みっともなくて 愛おしい】人生賛歌に仕上がっている。（modelpress編集部）
沖田監督作品の一員になれたことが夢のようで、沙都子を演じた時間は私にとって心の癒しとなりました。沖田組は誰もが互いにリスペクトし合い、何より監督自身が毎カット楽しそうに撮影されていて。素敵な空間の中私も沙都子として何が出来るかを考えるその時間が本当に幸せでした。失敗も成功も全部自分の人生。そっと肯定し豊かにしてくれるお話です。クスッと笑える3人のさとこさんに、是非会いにきてください。
笑って泣けて温かい、沖田作品の大ファンですので、オファーをいただいてとっても嬉しかったです。「こんなに人柄の良い監督がいるのか！」と噂には聞いていましたが、それ以上に素晴らしいお人柄でした。撮影は暑い日が多かったのですが、自転車で近くのコンビニまでアイスクリームを買い出しに行ってくださったこともありました（その姿は、本当に近所のおじさんのようでした）。現場は沖田作品そのものを表しているかの如く本当に雰囲気が良く、みんな監督が好きでした。どこまでもフレッシュで可愛く、眩しいほど伸び伸びしている姫野花春ちゃんと、本当に素敵なお姉さんになった有村架純ちゃんと一緒に、3人で「さとこ」を演じたことは、嬉しくそして貴重な経験でした。3人「さとこ」、それぞれの人生を味わっていただければと思います。個人的に好きなシーンは、ネブライザーのところと、韓流ドラマが絶妙に絡んでくるところ、最高でした。正直に言って、本当に好きな作品になりました。皆さんにも好きになってもらえることを願っています。
オーディションの結果を聞いたとき、まさか自分が！？と、人生で一番高く飛び跳ねました。初めての作品に迷いや不安を抱えながらも、ひとつひとつ、聡子の物語を紡いでいけたのは沖田監督やスタッフの方々のおかげです。そんなあたたかく、いつも笑顔が溢れる現場に行ける日々が本当に楽しくて仕方がありませんでした。完成した作品を観て、自分の内側にあるたったひとつの物語に触れ、これまで歩んできた道も、これから歩んでゆく道も、そっと照らしつづけてくれているように感じます。映画館でクスッと笑いながら、思いっきり楽しんでいただきたいです。
中学生の頃に、初めて物語を書いてみたりしたことがあります。どんな話だったのかも今となってはあまりよく覚えていません。そして、書いたものもどこかへいってしまいました。そんな、生まれなかった物語に焦点をあてて、言葉にまつわる映画を作ってみたいと思いました。同じ名前の女性3人が、それぞれ自分の物語を書こうとする話です。姫野さん、有村さん、石田さんの3人が演じてくださった「さとこ」という女性像が、とてもチャーミングで、何度も見返したくなるほど、素敵なシーンばかりです。何かを始めようとする、新しい気持ちを描いた映画だと思います。
沖田さん待望のオリジナル新作映画『さとこはいつも』がようやく完成しました。有村架純さん（なんと！出演してくれました！）演じる沙都子。石田ひかりさん（沖田さんや私はまさに世代！です）演じる里子。姫野花春さん（まさに運命的な出会い！）演じる聡子。年齢も境遇も異なる「さとこ」なのですが、それぞれが飾らずに自然体でしなやかに（時折りコミカルに）「さとこ」を演じてくださいました。やっぱり私たちには物語が必要なんだと思います。どこかしらで、私たちの背中を押してくれるタイミングがきっとあるはず。これは、はじまりの物語。映画館で皆様にお届けできる日を心待ちにしています。
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【写真】有村架純、デビュー当時1ヶ月共同生活した人物
◆有村架純・石田ひかり・姫野花春、トリプル主演で映画決定
プッと吹き出さずにいられないユニークでどこかキュートな人間たちを、温かな眼差しで描き続けてきた沖田修一監督。長編映画デビュー20周年となるアニバーサリーイヤーに完全オリジナルで贈る『さとこはいつも』は、自身も「何度も見返したくなるほど素敵なシーンばかり」と手応えを抱いている。本作で描かれるのは、年齢も、育った環境も異なる、3人の“さとこ”という女性たち。初めての恋を持て余し、妄想が暴走していく中学3年生・中井聡子（15）。不倫も仕事もスランプ気味、迷走中の映画配給会社勤務・西田沙都子（35）。子育てがひと段落し、久々の自分時間で夢に目覚めた飯島里子（55）。そんな“さとこ”たちが、自由で、みっともなくて、愛おしい日々を【自分の物語】として書き始めたとき、3人の人生が交差していく。
20年に及ぶお弁当作りを卒業する55歳の里子を、可憐に初々しく演じるのは石田。現在放送中のドラマ「鬼女の棲む家」（CTV・NTV）で主演を務めるほか、数多くの話題作に引っ張りだこでめざましい活躍をみせる石田は、かねてより沖田作品の大ファンだったという。完成した本作を試写で鑑賞し、「正直に言って、本当に好きな作品になりました」と太鼓判を押している。
中学3年生・15歳の聡子を演じるのは、約300人が参加したオーディションで選ばれた姫野。演技経験はほぼゼロに近いながら、沖田監督が「僕の作品にとても似合うと思った」と直感し、プロデューサーを務めた筒井氏も「運命的な出会い」と語る通り、コミカルさと可愛さがブレンドされた魅力がスクリーンで爆裂開花している。
◆「さとこはいつも」特報映像解禁
解禁された特報映像では『さとこはいつも』というタイトルになぞらえながら、三人三様の“さとこ”たちが映し出される。年齢もキャラクターも違う彼女たちは、それぞれに降りかかる出来事や妄想をきっかけに自分の物語を書き始めていく。有村演じる35歳の沙都子が人生を振り返りながら綴るのは、6年にも及ぶ不倫の日々。「最後は、刺される。」という一文が表す通り、何の前触れもなく突然腹部を刺され、「いっったあぁぁぁぁぁぁーーーーー！！！！！」と絶叫する衝撃の姿も。自分自身でも思わず「ドラマかよ」と言いたくなるような、ツッコミ所満載（？！）な特報映像となっている。
さらに、【自分の物語】を書き始める3人の姿を切り取ったティザービジュアルも解禁。年齢も、日々暮らす環境も違う彼女たちが抱える想いや衝動といった様々な感情を、各キャストが見事に体現。三者三様の“さとこ”たちの魅力が伝わってくるビジュアルとなっている。
沖田作品が描く温かさを備えつつ、そこに“毒を一滴垂らしたニンマリ感”がマーブル模様のように練りこまれた本作。人生のままならなさと格闘する“さとこ”たちが、時にドタバタ騒ぎ、時に身勝手な論理で突っ走り、時にシレっとやり過ごしたりしながら、“自分の物語を書く”ことで“自分を解放”し、そして“自分の人生の決着”をつけていく。それぞれの奮闘に噴き出しつつ快哉していると、いつしか勇気が湧き上がってくる【自由で みっともなくて 愛おしい】人生賛歌に仕上がっている。（modelpress編集部）
◆有村架純コメント
沖田監督作品の一員になれたことが夢のようで、沙都子を演じた時間は私にとって心の癒しとなりました。沖田組は誰もが互いにリスペクトし合い、何より監督自身が毎カット楽しそうに撮影されていて。素敵な空間の中私も沙都子として何が出来るかを考えるその時間が本当に幸せでした。失敗も成功も全部自分の人生。そっと肯定し豊かにしてくれるお話です。クスッと笑える3人のさとこさんに、是非会いにきてください。
◆石田ひかりコメント
笑って泣けて温かい、沖田作品の大ファンですので、オファーをいただいてとっても嬉しかったです。「こんなに人柄の良い監督がいるのか！」と噂には聞いていましたが、それ以上に素晴らしいお人柄でした。撮影は暑い日が多かったのですが、自転車で近くのコンビニまでアイスクリームを買い出しに行ってくださったこともありました（その姿は、本当に近所のおじさんのようでした）。現場は沖田作品そのものを表しているかの如く本当に雰囲気が良く、みんな監督が好きでした。どこまでもフレッシュで可愛く、眩しいほど伸び伸びしている姫野花春ちゃんと、本当に素敵なお姉さんになった有村架純ちゃんと一緒に、3人で「さとこ」を演じたことは、嬉しくそして貴重な経験でした。3人「さとこ」、それぞれの人生を味わっていただければと思います。個人的に好きなシーンは、ネブライザーのところと、韓流ドラマが絶妙に絡んでくるところ、最高でした。正直に言って、本当に好きな作品になりました。皆さんにも好きになってもらえることを願っています。
◆姫野花春コメント
オーディションの結果を聞いたとき、まさか自分が！？と、人生で一番高く飛び跳ねました。初めての作品に迷いや不安を抱えながらも、ひとつひとつ、聡子の物語を紡いでいけたのは沖田監督やスタッフの方々のおかげです。そんなあたたかく、いつも笑顔が溢れる現場に行ける日々が本当に楽しくて仕方がありませんでした。完成した作品を観て、自分の内側にあるたったひとつの物語に触れ、これまで歩んできた道も、これから歩んでゆく道も、そっと照らしつづけてくれているように感じます。映画館でクスッと笑いながら、思いっきり楽しんでいただきたいです。
◆沖田修一（監督・脚本）コメント
中学生の頃に、初めて物語を書いてみたりしたことがあります。どんな話だったのかも今となってはあまりよく覚えていません。そして、書いたものもどこかへいってしまいました。そんな、生まれなかった物語に焦点をあてて、言葉にまつわる映画を作ってみたいと思いました。同じ名前の女性3人が、それぞれ自分の物語を書こうとする話です。姫野さん、有村さん、石田さんの3人が演じてくださった「さとこ」という女性像が、とてもチャーミングで、何度も見返したくなるほど、素敵なシーンばかりです。何かを始めようとする、新しい気持ちを描いた映画だと思います。
◆筒井竜平（プロデューサー：アミューズクリエイティブスタジオ）
沖田さん待望のオリジナル新作映画『さとこはいつも』がようやく完成しました。有村架純さん（なんと！出演してくれました！）演じる沙都子。石田ひかりさん（沖田さんや私はまさに世代！です）演じる里子。姫野花春さん（まさに運命的な出会い！）演じる聡子。年齢も境遇も異なる「さとこ」なのですが、それぞれが飾らずに自然体でしなやかに（時折りコミカルに）「さとこ」を演じてくださいました。やっぱり私たちには物語が必要なんだと思います。どこかしらで、私たちの背中を押してくれるタイミングがきっとあるはず。これは、はじまりの物語。映画館で皆様にお届けできる日を心待ちにしています。
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