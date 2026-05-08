「世界最強の魔女、始めました」12巻が本日発売！ TVアニメ化決定の異世界ファンタジー「新居の大掃除をしてみた」などのエピソードを収録
【「世界最強の魔女、始めました ～私だけ『攻略サイト』を見れる世界で自由に生きます～」12巻】 5月8日 発売 価格：792円
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邪神と闇の女神と同居している自称・普通の女の子のローナ。本人はおだやかに過ごしているつもり
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講談社は、マンガ「世界最強の魔女、始めました」の12巻を5月8日に発売する。価格は792円。
本作は世界最強の少女・ローナを主人公としたハチャメチャ異世界ファンタジー。累計70万部を突破しており、2026年10月よりTVアニメが放送されることが決まっている。
12巻には「新居の大掃除をしてみた」、「ペットを飼ってみた」、「スローライフをしてみた」などの内容が収録されている。【「世界最強の魔女、始めました」12巻あらすじ】
邪神と闇の女神と同居している自称・普通の女の子のローナ。本人はおだやかに過ごしているつもり
だけど、ヤバいことを起こしまくりで……!?
今回やってみたことは――
★新居の大掃除をしてみた
★ペットを飼ってみた
★スローライフをしてみた などなど！