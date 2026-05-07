Google、歴代最小の画面なし健康トラッカー「Fitbit Air」 - 16,800円
Googleは5月7日、新しい健康管理トラッカー「Google Fitbit Air」を発表した。これまでの同社トラッカーのなかで最小をうたう製品で、本体に画面はなく、トラッカーを通じて取得した健康データはアプリ側で確認する。
5月7日から予約を開始し、5月26日に発売する。直販のGoogleストア価格は16,800円。
Google Fitbit Air
身体データを取得できる高精度センサー技術を内蔵した本体「ペブル」を、リサイクル素材を使ったバンド「パフォーマンス ループバンド」に組み合わせたトラッカー。薄型軽量で快適な装着感を目指しており、特に睡眠中のデータ計測に適するという。
取得できるデータは24時間の心拍数測定、血中酸素ウェルネス（SpO2）、安静時の心拍数、心拍変動（HRV）など。管理アプリ「Google Health」の有料プラン「Google Health Premium」を契約すると、自分の健康情報に合わせたインサイトやアドバイスも受けられる。Google Health Premiumの料金は月額1,500円、または年額13,000円。
Fitbit Air本体となる「ペブル」
充電アダプタ
アクティビティ計測はアプリから手動操作できるほか、一部アクティビティでは自動検出も可能。Google Health Premiumで使える、Geminiを組み込んだパーソナル ヘルス コーチ「Google Health コーチ」と連携すると、心身の健康を包括的に可視化するほか、目標を達成するためのプラン提案やルーティンの作成などが行える。
対応OSはAndroid 11以降またはiOS 16.4以降。バンドは標準付属のパフォーマンス ループバンドのほか、別売アクセサリとして防汗・防水仕様のシリコン製バンド「アクティブバンド」などが用意される。別売バンドの価格は5,499円から。
Berry
Fog
Lavender
Obsidian
Googleストアでは発売記念キャンペーンを5月7日から実施し、対象期間中にGoogle Fitbit Airを予約すると、次回ストアでの買い物に使える5,580円分のGoogleストアポイントを贈呈する。
また、対象製品の下取り額を増額しており、Fitbit Charge 6の場合は実質7,980円で購入可能とする。このほか対象期間中の本体購入で「Google Health Premium」を3カ月無料提供する。
○Google Fitbit Airの主な仕様
画面サイズ: ―
解像度 : ―
ベゼル: ―
ストラップ素材: 繊維およびポリウレタン（パフォーマンス ループバンドの場合）
バッテリー駆動時間: 最長7日間
防水 : 水深50mまで
本体サイズ : 縦34.9×横17×高さ8.3mm
重さ : 5.2g（バンド未装着時）／12g（バンド装着時）
バンドカラー : Obsidian、Fog、Lavender、Berry
5月7日から予約を開始し、5月26日に発売する。直販のGoogleストア価格は16,800円。
Google Fitbit Air
身体データを取得できる高精度センサー技術を内蔵した本体「ペブル」を、リサイクル素材を使ったバンド「パフォーマンス ループバンド」に組み合わせたトラッカー。薄型軽量で快適な装着感を目指しており、特に睡眠中のデータ計測に適するという。
Fitbit Air本体となる「ペブル」
充電アダプタ
アクティビティ計測はアプリから手動操作できるほか、一部アクティビティでは自動検出も可能。Google Health Premiumで使える、Geminiを組み込んだパーソナル ヘルス コーチ「Google Health コーチ」と連携すると、心身の健康を包括的に可視化するほか、目標を達成するためのプラン提案やルーティンの作成などが行える。
対応OSはAndroid 11以降またはiOS 16.4以降。バンドは標準付属のパフォーマンス ループバンドのほか、別売アクセサリとして防汗・防水仕様のシリコン製バンド「アクティブバンド」などが用意される。別売バンドの価格は5,499円から。
Berry
Fog
Lavender
Obsidian
Googleストアでは発売記念キャンペーンを5月7日から実施し、対象期間中にGoogle Fitbit Airを予約すると、次回ストアでの買い物に使える5,580円分のGoogleストアポイントを贈呈する。
また、対象製品の下取り額を増額しており、Fitbit Charge 6の場合は実質7,980円で購入可能とする。このほか対象期間中の本体購入で「Google Health Premium」を3カ月無料提供する。
○Google Fitbit Airの主な仕様
画面サイズ: ―
解像度 : ―
ベゼル: ―
ストラップ素材: 繊維およびポリウレタン（パフォーマンス ループバンドの場合）
バッテリー駆動時間: 最長7日間
防水 : 水深50mまで
本体サイズ : 縦34.9×横17×高さ8.3mm
重さ : 5.2g（バンド未装着時）／12g（バンド装着時）
バンドカラー : Obsidian、Fog、Lavender、Berry