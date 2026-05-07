フリーアナウンサーの新井恵理那（36）が、リラックスした表情が印象的な“無防備”ショットを披露し、反響を呼んでいる。

【映像】新井恵理那、話題のビキニ姿

2023年4月に一般男性との結婚を発表し、2歳の長男と1歳の長女を育てている新井。2026年1月9日にInstagramで「ビキニなんてもう着ることないと思ってたけど、おそろいになるなら…と着ちゃいました！むちむちbody！気分あがりました」と、長女との水着ショットも公開し、「大人の色気がすごい」「セクシーママさん」などのコメントが寄せられ話題だった。

ナチュラルな無防備ウィンクショットに反響

5月6日の投稿では、「昔から、じわーっと形を変えていく雲を眺めるのが好きでした」「空を見上げたり、風を感じたり、“なにかをぼんやり眺める時間”って、実はとても大切なのかもしれませんね」とつづり、子どもを抱いてウィンクする自然体ショットも披露した。

この投稿には「めちゃくちゃ可愛くて 癒やされます」「恵理那さんのウィンク かわいいー」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）