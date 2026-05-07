黒よりも着回せて「合わせる色も選ばない」黒のように使える色





季節をつないでいく「重い色」と「軽い色」

白やベージュより落ち着きがあり、黒よりもマイルドに整う。ベーシックカラーの中でもブラウンとなら、気になる色と距離を縮めるのも簡単。どんな色でも穏やかに受けとめられる、懐の深さに甘えて、ワンパターンから抜け出すための、新たな配色パレットをご提案。







ドレスライクなアイスブルーでブラウンTをよそ行き顔に

ブラウンTシャツ／バトナー フォー アダム エ ロペ（アダム エ ロペ） ライトブルースカート／Sov.（フィルム）

ラメのような繊細なツヤが、澄んだブルーの品格をアップ。タック入りのAラインスカートでいっそう華やかな印象に仕上がるぶん、こげ茶のTシャツで渋みを足すぐらいがちょうどいいあんばいに。







重ねることで軽く見えるベビーピンクのタートルをIN

肌なじみのいい、色素の薄いピンク。よく合わせるタートルを春めく色にシフトすれば、上下重たい色のまま季節感を投影できる。スリムな形により、立体的なジャケット＆スカートのボリュームを軽減する役割も。







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