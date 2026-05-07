ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 旬を迎える「戸石イワガキ」大粒で濃厚な味わい 長崎市戸石地区でブ… 旬を迎える「戸石イワガキ」大粒で濃厚な味わい 長崎市戸石地区でブランドの魅力をPR《長崎》 旬を迎える「戸石イワガキ」大粒で濃厚な味わい 長崎市戸石地区でブランドの魅力をPR《長崎》 2026年5月7日 20時1分 NIB長崎国際テレビニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ 大きな身が特徴の長崎市戸石地区のイワガキが、夏にかけて旬を迎えます。 直売所や地域の飲食店では7日から提供が始まりました。 ※詳しくは動画をご覧ください リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【速報】ヴェルカ準決勝進出へ王手「A東京に93-78で勝利」BリーグCS準々決勝GAME1《長崎》 “渡辺翔太”と名乗る人物から投資話 佐世保市の50代女性が現金約460万円の詐欺被害《長崎》 東大村小学校の茶畑「児童が茶摘み体験で国際交流」老人ホーム入居者や米軍基地関係者が参加《長崎》 関連情報（BiZ PAGE＋） 沖縄, 金属加工, 鎌倉, 慰霊祭, 思いやり, 寺田屋, 大学, 大阪, 在宅医療, 射出成形機