連休明け７日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）が急上昇した。

終値は前営業日の１日と比べて３３２０円７２銭（５・５８％）高の６万２８３３円８４銭となり、上昇幅は２０２４年８月６日（３２１７円）を超えて過去最大となった。４月２７日につけた終値の最高値（６万５３７円）も更新した。

大型連休中に米国とイランの戦闘終結に向けた動きが報じられ、原油先物価格が大幅に下落したことで、投資家が買いの姿勢を強めた。日経平均は一時、６万３０９１円１４銭まで上昇し、取引時間中の最高値も更新した。

米国の人工知能（ＡＩ）や半導体関連企業が好決算や大型投資を発表し、米国株がハイテク銘柄を中心に上昇した流れも引き継いだ。

世界的に生成ＡＩなどの開発進展への期待が市場をけん引する「ＡＩ相場」が続く中、７日も日経平均への影響度が大きいＡＩや半導体関連の銘柄が市場のけん引役となった。ソフトバンクグループとアドバンテスト、東京エレクトロンの３銘柄で日経平均を１７００円近く押し上げた。半導体メモリー大手キオクシアホールディングスは大量の買い注文が出ていることを周知する「特別買い気配」が続き、ストップ高水準となる１９％超高で取引を終えた。

この日は半導体関連に加え、化学や空運、機械といった幅広い銘柄にも買いが広がった。東証プライム市場に上場する約１６００銘柄のうち約８割が値上がりした。読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前営業日比１４４２円５５銭（３・０２％）高の４万９１９３円２３銭、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、１１１・７６ポイント（３・００％）高い３８４０・４９だった。

日経平均は２月２８日の米国とイスラエルによるイラン攻撃後、原油価格の急上昇を受けて低迷したが、４月上旬以降は２週間の停戦合意を受けて再び上昇基調を強めた。４月２７日には終値として初めて６万円を超えていた。