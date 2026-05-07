【ロイヤルホスト】国産メロン尽くしの限定デザート登場　パフェやブリュレなど全5種

ファミリーレストラン「ロイヤルホスト」は5月13日から、全国212店舗で、旬の国産メロンを使用した季節限定デザートを販売する。パフェやブランマンジェ、限定プレートなど、計5種のメロンデザートを取りそろえる。

今年は初の試みとして、フェア期間を前期・後期に分け、異なる国産メロンを使用する“産地リレー”を実施する。前期の5月13日〜6月中旬頃までは、みずみずしく爽やかな甘さが特徴の熊本県産「肥後グリーン」を使用。後期の6月中旬〜7月中旬頃までは、濃厚な甘みと爽やかな後味が特徴の茨城県産「イバラキング」を使用する。

熊本県産「肥後グリーン」

茨城県産「イバラキング」

〈メロンデザート5種（価格はすべて税込）〉

◆メロン＆ココナッツのブリュレパフェ（1,738円）

カリッとキャラメリゼしたクレームブリュレに、メロン、サクサク食感のタイムビスケット、メロンアイス、ココナッツアイス、エルダーフラワー風味のゼリーを重ねたパフェ。爽やかなタイムの香りと、初夏に花を咲かせるエルダーフラワーの華やかな風味が、芳醇なメロンの甘みを引き立てるという。

【ロイヤルホスト メロンデザート5種の画像はこちら】

◆メロンのパフェ（1,188円）

芳醇なメロンの甘みをシンプルに楽しめるパフェ。初夏らしい爽やかな香りのエルダーフラワー風味ゼリーを添え、ザクザク食感のグラノーラや、まろやかな甘さのカスタードを重ねた。どの層でもメロンを主役に据えた、素材の魅力を堪能できる一品。

◆メロンのマリネ＆ブランマンジェ（1,408円）

オリーブオイルとミントを合わせたメロンのマリネと、アーモンド風味のブランマンジェを組み合わせたデザート。タイムビスケットとエルダーフラワー風味ゼリーを添え、初夏らしい爽やかな味わいに仕上げた。

◆プチメロンパフェ（プラス605円）

食後に少しだけデザートを楽しみたい人向けのプチサイズのパフェ。メロンやメロンアイスに、爽やかな香りのエルダーフラワー風味ゼリーを合わせた。単品販売は行わない。

なお、プチデザート付きセットでは、プラス385円（税込）でセットデザートを「プチメロンパフェ」に変更できる。

〈14時〜18時限定のスペシャルプレートも〉

◆メロンデザートプレート（ドリンク付2,420円）

午後2時〜6時限定で提供するスペシャルプレート。プチメロンパフェ、メロンとバナナのプチブリュレ、メロンのマリネ、カットメロン、タイムビスケット、ミニパンケーキを盛り合わせた華やかな一皿となっている。