ゴールデンウィークの連休から明けた7日、芸能界では“おめでた”報告が相次いだ。

モデル冨永愛（43）はインスタグラムで、俳優山本一賢（40）との間の第1子を出産したことを報告。05年3月にモデルの長男・章胤（あきつぐ）を出産しており、21年ぶりの出産に「久しぶりの新生児と日々です しばらくは仕事もお休みですが、引き続き、見守っていただけたらと思います」とつづった。

草剛（51）は、所属事務所の公式サイトを通じて「私事ではございますが、この度、第一子が誕生いたしましたことをご報告申し上げます。今までと変わらず、これからも精進してまいりますので、よろしくお願いいたします」と報告。20年12月に一般女性との結婚を発表していた。

また、モデルでタレントのジョナサン・シガー（41）も、TOKYO MX「5時に夢中!」（月〜金曜午後5時）に生出演し、パパになったことを報告した。

前日6日にも、EXITりんたろー。が、フジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（水曜午後9時）に出演し、第2子の誕生を報告。妻の本郷杏奈もインスタグラムで報告するなど、おめでたい話題が相次いでいる。

2026年5月7日は「大安」で、天からの恵みがあるとされる「天赦日」などが重なるなど、縁起が良い日とされる。