マカロニえんぴつの最新曲「終宵」が、7月2日22時から放送のTVアニメ『ワールド イズ ダンシング』（TOKYO MX、BS朝日ほか）のオープニングテーマに決定した。

（関連：【映像あり】マカロニえんぴつ、最新曲「終宵」使用のTVアニメ『ワールド イズ ダンシング』最新PV）

同TVアニメは、争いが絶えない動乱の時代に好奇心の強い美しき少年 鬼夜叉（cv.花守ゆみり）が人と出会い、笑い、泣き、自分の情けなさと向き合いながら、無常の世に生きる新しい舞を形作っていく。のちに“能”を生み出す世阿弥が鬼夜叉と呼ばれていた頃にあったかもしれない、600年の時を経て続いていく、ダンシングストーリーだ。制作はCypic、監督は黒柳トシマサが担当。さらに本日、同楽曲が使用されたメインPVとキービジュアルが公開された。

あわせて、新アーティスト写真を公開。撮影は引き続きフジイセイヤが担当した。

＜マカロニえんぴつ はっとり コメント＞

素晴らしい作品に携われて光栄です。舞台に生き様を捧ぐことにおける覚悟と苦悩、己の「良い」を創り出し貫く度胸、そしてそれらが認められた瞬間の悦び。一つ一つに深く共鳴できたからこそ、呼吸を合わせて舞えたのだと思います。ありがとうございます。

（文＝リアルサウンド編集部）