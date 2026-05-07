結婚発表の矢作穂香、2種のドレス姿で韓国ウエディングフォト公開「憧れる」「リアルプリンセス」と反響
【モデルプレス＝2026/05/07】女優の矢作穂香が、5月7日までに自身のInstagramを更新。ウエディングフォトを公開した。
【写真】28歳「イタズラなKiss」主演女優「おしゃれすぎる」韓国でのウエディングフォト
同月1日に結婚を発表した矢作は、祝福の言葉に感謝するとともに「pre-wedding photo」と記し、韓国で撮影したウエディングフォトを複数枚投稿。色とりどりの花々に囲まれたショットでは、ピンクのドレス姿を披露している。
また、ロングトレーンのドレスを身にまとい、階段でポーズをとる写真なども公開。「韓国ならではの素敵な世界観の中で撮影していただきました」と振り返り、「大切な思い出を素敵な形に残していただきました ありがとうございました」とつづっている。
この投稿は「女神様みたい」「ため息が出るほど綺麗」「美しさにうっとり」「透明感すごい」「おしゃれすぎる」「憧れる」「リアルプリンセス」と反響を呼んでいる。
矢作は1997年3月7日生まれ、千葉県出身。2009年からファッション雑誌『ラブベリー』の専属モデルとして芸能活動を開始。2013年に放送された自身初主演ドラマ『イタズラなKiss〜Love in TOKYO』で一躍人気を博し、以降様々なドラマや映画に出演している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】28歳「イタズラなKiss」主演女優「おしゃれすぎる」韓国でのウエディングフォト
◆矢作穂香、韓国でのウエディングフォト披露
同月1日に結婚を発表した矢作は、祝福の言葉に感謝するとともに「pre-wedding photo」と記し、韓国で撮影したウエディングフォトを複数枚投稿。色とりどりの花々に囲まれたショットでは、ピンクのドレス姿を披露している。
◆矢作穂香の投稿に「美しさにうっとり」と反響
この投稿は「女神様みたい」「ため息が出るほど綺麗」「美しさにうっとり」「透明感すごい」「おしゃれすぎる」「憧れる」「リアルプリンセス」と反響を呼んでいる。
◆矢作穂香プロフィール
矢作は1997年3月7日生まれ、千葉県出身。2009年からファッション雑誌『ラブベリー』の専属モデルとして芸能活動を開始。2013年に放送された自身初主演ドラマ『イタズラなKiss〜Love in TOKYO』で一躍人気を博し、以降様々なドラマや映画に出演している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】