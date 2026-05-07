ニトリ、ベルトやバッグにつけてハンズフリーで使える充電式ボックス型扇風機
ニトリは5月7日、腰ベルトやバッグのベルトに装着して使える充電式の小型ボックスファン「ベルトに付けられるボックスファン（MN08NR）」を、4月下旬より一部店舗およびニトリネットで販売開始したと発表した。価格は1,990円。
「ベルトに付けられるボックスファン（MN08NR）」装着イメージ（左）。本体はダークグレーとホワイトの2色（右）
本体にクリップが付いており、腰ベルトやバッグのベルトにはさんで固定できるほか、付属のストラップを使えば首に掛けることもできるコンパクトな扇風機。手でファンを持たずに済むため、通勤や外出時、屋外イベントや家事中など、両手を使いたい場面での暑さ対策として活用できる。
クリップで腰ベルトやバッグのベルトに装着できるほか、首掛けで使うことも可能
電源は充電式（リチウムイオン電池内蔵、2000mAh）で、充電時間は約5.5時間。連続使用時間は風量「1」（最弱）で約7.5時間、風量「4」（最強）で約1.5時間。風量は4段階で調整可能。充電にはUSB電源アダプター（DC5V 2A、別売）が必要となる。
本体サイズは幅7.0×奥行5.5×高さ4.9cm。カラーはホワイトとダークグレーの2色展開。付属品は充電用USBコード（約60cm）とストラップ。販売店舗は順次拡大予定。
「ベルトに付けられるボックスファン（MN08NR）」装着イメージ（左）。本体はダークグレーとホワイトの2色（右）
本体にクリップが付いており、腰ベルトやバッグのベルトにはさんで固定できるほか、付属のストラップを使えば首に掛けることもできるコンパクトな扇風機。手でファンを持たずに済むため、通勤や外出時、屋外イベントや家事中など、両手を使いたい場面での暑さ対策として活用できる。
電源は充電式（リチウムイオン電池内蔵、2000mAh）で、充電時間は約5.5時間。連続使用時間は風量「1」（最弱）で約7.5時間、風量「4」（最強）で約1.5時間。風量は4段階で調整可能。充電にはUSB電源アダプター（DC5V 2A、別売）が必要となる。
本体サイズは幅7.0×奥行5.5×高さ4.9cm。カラーはホワイトとダークグレーの2色展開。付属品は充電用USBコード（約60cm）とストラップ。販売店舗は順次拡大予定。