ウォルト・ディズニー・カンパニーが、2027年にシンガポールで「D23 Asia: 究極のディズニーファンイベント」を初開催します。

アジア太平洋地域において、ディズニーのグローバルファンイベントの大きな広がりを象徴する、重要な節目となる一大イベント。

ディズニーのストーリーテリング、クリエイティビティ、イノベーションに関する最新情報を、ファンにいち早くお届けする唯一無二の体験が待っています。

ウォルト・ディズニー・カンパニー「D23 Asia: 究極のディズニーファンイベント」

開催年：2027年

開催場所：シンガポール

※チケットやプログラムの詳細については、後日発表予定です。

シンガポールで初開催される「D23 Asia」は、アジア太平洋地域および世界各地からディズニーファン、そしてハリウッドや世界中のトップスターやストーリーテラーが一堂に会します。

世界中で愛されるキャラクターや没入型の体験を通じて、ファンダムの力でグローバルなコミュニティをつなぎます。

米国カリフォルニア州アナハイムで培われた「D23」の伝統を受け継ぎ、近年の「D23 Brazil - A Disney Experience」などに続く、世界各地へと広がる取り組みの一環として開催されます。

シンガポールで開催される「D23 Asia」は、アジアのために新たに進化した体験をお届けしながら、「D23」ならではのスケールやクリエイティビティ、そしてファンを第一に考える姿勢を大切にしています。

なお、日本ではこれまでに、2013年、2015年、2018年の3回、「D23 Expo Japan」が開催されています。

究極のファン体験「D23」について

「D23 Asia:究極のディズニーファンイベント」は、2009年に公式ファンクラブ「D23」によってスタートした究極のファン体験を、グローバルに展開するものです。

「D23」という名称には特別な意味が込められており、“D”はディズニー、“23”はウォルト・ディズニーがハリウッドに最初のスタジオを開設した年である1923年という数字に由来しています。

「D23」は、100年以上にわたるディズニーの歴史の中で初めて設立された、ファンのための公式クラブ。

ファンによって生まれ、ファンのために作られた「D23」は、時代を超えて愛されるディズニーの名作や心温まるピクサーの物語、ヒーローが活躍するマーベルの大作映画、壮大なスター・ウォーズの世界など、ファンが愛するすべてをお届けします。

パークをこよなく愛する方、キャラクターに魅了されている方、また究極のコレクターの方にとっても、「D23」はディズニーのすべてを共有できるコミュニティ。

いまや世界規模でディズニーの物語とファンダムを祝う場へと進化してきました。

複数日にわたるこの没入型のイベントでは、ライブステージでのプレゼンテーション、特別な発表、インタラクティブな体験、限定グッズなどを通じて、ファンがディズニーの世界をより身近に体感できる機会を生み出します。

世界中で愛される物語の裏側に触れながら、まるで魔法のようなひとときを楽しむことができます。

関係者からのコメント

ウォルト・ディズニー・カンパニー チーフ・マーケティング＆ブランド・オフィサーのアサド・アヤズさんは、以下のように語ってくださいました。

D23をシンガポールで開催することは、アジア太平洋地域に広がるディズニーファンの情熱を象徴するとともに、その想いに応え、ファンの皆さんがいる場所でお会いしたいという私たちの想いを示すものです。

D23 Asiaは、物語やキャラクター、体験を通じて生まれた強い絆を祝うため、ファンの皆さんを一つのコミュニティとしてつなぎ、今後のエキサイティングな展開をいち早くご覧いただける機会をお届けします。

ウォルト・ディズニー・カンパニー APAC、インテグレーテッド・マーケティング ＆ APAC オリジナルコンテンツ・ストラテジー、エグゼクティブ・バイスプレジデントのキャロル・チョイさんは、以下のようにコメントしています。

ディズニーは、アジア太平洋地域において大きく成長を続けるファンベースを築いています。

シンガポールでのD23の開催は、この多様な地域のオーディエンスに対し、新たなかたちで心に残る体験を届けていく当社の取り組みの一環です。

D23 Asiaでは、ディズニープラスの APAC オリジナル作品の独占プレビューに加え、作品を手がけたクリエイターたちの声を直接お届けするなど、他にはない特別な体験をご提供します。

シンガポール政府観光局 エクスペリエンス・デベロップメント・グループ アシスタント・チーフ・エグゼクティブのジーン・エンさんは、次のように述べています。

今回、D23を東南アジアで初めて開催できることを大変嬉しく思います。

ディズニーとともに、地域を超えてファンの皆さんの心に響く、記憶に残る体験を創り上げていきます。

今回の開催は、私たちのパートナーシップをさらに強化するとともに、シンガポールが魅力あふれるイベントや体験の発信地としての存在感を一層高める機会となります。

ディズニーのあらゆる世界から生み出される創造的なストーリーテリングとイノベーションを紹介する、特別なファンイベント。

スターやストーリーテラーが登場するショーケース、最新情報の先行公開、舞台裏エピソードなど、充実した内容が予定されています。

ウォルト・ディズニー・カンパニー「D23 Asia: 究極のディズニーファンイベント」の紹介でした。

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