浜崎あゆみ、“父のお店”が銀座でグランドオープン「リラックスしてるあゆちゃんかわいすぎ」「高級だぁ」
歌手の浜崎あゆみさんは5月7日、自身のInstagramを更新。“父のお店”「銀座 平川口」のグランドオープンを報告しました。
【写真】お店グランドオープンの様子
眼鏡を掛けてリラックスした様子の浜崎さんのセルフィー、「銀座 平川口」の看板、和の器に盛られた前菜、お店のカウンターに座る姿、調理する“父”と思われる人の姿などを公開。充実したプライベートの時間になったことがうかがえます。
ファンからは「父お店オープンおめでとうございます 素敵なお店」「オープンおめでとうございます リラックスしてるあゆちゃんかわいすぎ」「銀座で、高級だぁ」「和の雰囲気漂うお店」などの声が寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】お店グランドオープンの様子
「和の雰囲気漂うお店」浜崎さんは「父上のお店、銀座『平川口』本日グランドオープン て事で娘はひと足にプレオープンへ。とっても素敵で父ちゃんらしいお店で安心、安心 ほんとーに頑張ったね、いよいよスタートだね 皆様に愛されるお店になりますように 娘も本格的にツアー再始動へ向けて戦いの日々スタートします」とつづり、写真を6枚載せています。
ファンからは「父お店オープンおめでとうございます 素敵なお店」「オープンおめでとうございます リラックスしてるあゆちゃんかわいすぎ」「銀座で、高級だぁ」「和の雰囲気漂うお店」などの声が寄せられました。
ライブショット公開直近の投稿ではライブの格好いい姿を多数披露している浜崎さん。ライブ中の色気あふれる動画も公開しています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)