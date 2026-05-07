歌手の浜崎あゆみさんは5月7日、自身のInstagramを更新。「銀座　平川口」のグランドオープンを報告し、ファンから祝福の声が寄せられています。（サムネイル画像出典：浜崎あゆみさん公式Instagramより）

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歌手の浜崎あゆみさんは5月7日、自身のInstagramを更新。“父のお店”「銀座　平川口」のグランドオープンを報告しました。

【写真】お店グランドオープンの様子

「和の雰囲気漂うお店」

浜崎さんは「父上のお店、銀座『平川口』本日グランドオープン　て事で娘はひと足にプレオープンへ。とっても素敵で父ちゃんらしいお店で安心、安心　ほんとーに頑張ったね、いよいよスタートだね　皆様に愛されるお店になりますように　娘も本格的にツアー再始動へ向けて戦いの日々スタートします」とつづり、写真を6枚載せています。

眼鏡を掛けてリラックスした様子の浜崎さんのセルフィー、「銀座　平川口」の看板、和の器に盛られた前菜、お店のカウンターに座る姿、調理する“父”と思われる人の姿などを公開。充実したプライベートの時間になったことがうかがえます。

ファンからは「父お店オープンおめでとうございます　素敵なお店」「オープンおめでとうございます　リラックスしてるあゆちゃんかわいすぎ」「銀座で、高級だぁ」「和の雰囲気漂うお店」などの声が寄せられました。

ライブショット公開

直近の投稿ではライブの格好いい姿を多数披露している浜崎さん。ライブ中の色気あふれる動画も公開しています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)