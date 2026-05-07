ドラマ「ハリー・ポッター」シーズン2製作決定 ─ 『秘密の部屋』を再映像化

米HBOのドラマ版「ハリー・ポッター」より、シーズン2の制作が正式発表された。米などが報じている。

シーズン2は小説シリーズ第2巻『ハリー・ポッターと秘密の部屋』を原作として、2026年秋より撮影を開始する予定。『秘密の部屋』はホグワーツ魔法魔術学校の「秘密の部屋」事件をめぐる物語が展開され、屋敷しもべ妖精のドビーや空飛ぶ車など新たな要素が登場する。

制作を計画通りに進めるにあたり、シーズン1で脚本家を務めたジョン・ブラウンが、共同ショーランナーに昇格したことも発表された。「“クリスマスまでにシーズン1を完成させて、今秋にシーズン2の撮影に戻る”という重複した制作スケジュールを進めるなかで、共同ショーランナーを迎えることは勢いを維持するために不可欠で重要でした」と、現ショーランナーのフランチェスカ・ガードナーは声明を発表。ガードナーはブラウンと「メディア王 ～華麗なる一族～」でも協業しており、「素晴らしいコラボレーター」と称賛している。

ブラウンは、「『賢者の石』（シーズン1）の脚本を書くのは喜びでした。この素晴らしい旅を続けるために信頼を寄せてくれたフランチェスカとHBOに感謝します。ホグワーツへの招待状を受け取るのに、年齢は関係ないようですね」と喜びを語った。

ドラマ版「ハリー・ポッター」は、J.K.ローリングによる小説シリーズ全7巻を10年かけてテレビシリーズ化する計画。シーズン1にあたる「ハリー・ポッターと賢者の石」は現在撮影中で、あと数週間でクランクアップを迎える予定だという。

ドラマ「ハリー・ポッターと賢者の石」は、2026年クリスマスに米HBOおよびHBO Maxでリリース予定。メイキング特番「ハリーを探して / 魔法の舞台裏」はU-NEXTで現在配信中。

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