「超かぐや姫！」帝アキラ・駒沢雷・駒沢乃依、クールに「anan」参戦 かぐや・酒寄彩葉・月見ヤチヨも仲良し全開でバックカバー登場
【モデルプレス＝2026/05/07】アニメ『超かぐや姫！』に登場するブラックオニキスの帝アキラ、駒沢雷、駒沢乃依が、5月13日発売の雑誌「anan」（マガジンハウス）2495号のスペシャルエディション表紙に登場する。
【写真】「超かぐや姫！」かぐや・酒寄彩葉・月見ヤチヨ、仲良し全開バックカバー
2026年1月にNetflixで世界独占配信がスタートしたアニメ『超かぐや姫！』。古典の「竹取物語」を下敷きに、今より少し近未来の日本でハッピーエンドを目指して前向きに進んでいくかぐやと彩葉の交流と成長が描かれる。全編を貫くポジティブなストーリーや、ボカロPやライバーなどインターネット文化を丁寧に組み上げた、世界観や演出が話題となり、劇場公開は興行収入20億円を突破（4月時点）の人気ぶり。そんな一躍人気作品となった『超かぐや姫！』の中で、仮想空間「ツクヨミ」の人気プロゲーマーグループ、ブラックオニキスの帝アキラ、駒沢雷、駒沢乃依の3人がスペシャルエディション表紙に登場。劇中ではかぐやや彩葉たちに立ちはだかる人気ゲーマーの3人が、ライブのステージ上でそのカリスマ性を遺憾なく発揮する、そんな黒鬼たちの人気っぷりと実力が垣間見える「anan」特製の描き下ろしとなっている。バックカバーには、主人公のかぐやと酒寄彩葉、ツクヨミのトップライバー兼管理人の月見ヤチヨの3人が仲良く並んで登場。『超かぐや姫！』の人気キャラが表紙とバックカバーをジャックしたスペシャルエディションを楽しめる。
特集では、制作スタッフやキャストへのインタビューを収録。かぐやを演じる夏吉ゆうこ、彩葉役の永瀬アンナ、ヤチヨ役の早見沙織をはじめ、キャスト、スタッフ総勢15人が登場、それぞれの立場から見た本作の魅力についてたっぷりと語っている。表紙のブラックオニキスのメンバーを演じた、入野自由、内田雄馬、松岡禎丞には座談会で演じたキャラクターへの思いについて語る。3人で『超かぐや姫！』を語るのは同誌が初めて。貴重なインタビューとなっている。
スタッフインタビューは脚本、キャラクターデザイン、楽曲提供、ライブ演出、CG背景と、物語、キャラクター、音楽、映像の面からそのこだわりについてインタビュー。そして作品の生みの親でもある山下清悟監督も、作品に対する思いについて語る。様々なジャンルで活躍するプロフェッショナルのインタビューが掲載されている。
『超かぐや姫！』には愛くるしいキャラクターもたくさん登場。ヤチヨの相棒で「ツクヨミ」の案内を担うふわふわのウミウシ、FUSHI。かぐやが作って「ツクヨミ」に連れてきた犬DOGE。ほかにもヤチヨのメンダコや赤子時代のかぐやなど“いとかわゆし”なキャラクターを特別付録のシールに。スマホなどに貼って、いつでもどこでも『超かぐや姫！』の世界に浸ることができる。（modelpress編集部）
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◆帝アキラ・駒沢雷・駒沢乃依「anan」スペシャルエディション表紙に
2026年1月にNetflixで世界独占配信がスタートしたアニメ『超かぐや姫！』。古典の「竹取物語」を下敷きに、今より少し近未来の日本でハッピーエンドを目指して前向きに進んでいくかぐやと彩葉の交流と成長が描かれる。全編を貫くポジティブなストーリーや、ボカロPやライバーなどインターネット文化を丁寧に組み上げた、世界観や演出が話題となり、劇場公開は興行収入20億円を突破（4月時点）の人気ぶり。そんな一躍人気作品となった『超かぐや姫！』の中で、仮想空間「ツクヨミ」の人気プロゲーマーグループ、ブラックオニキスの帝アキラ、駒沢雷、駒沢乃依の3人がスペシャルエディション表紙に登場。劇中ではかぐやや彩葉たちに立ちはだかる人気ゲーマーの3人が、ライブのステージ上でそのカリスマ性を遺憾なく発揮する、そんな黒鬼たちの人気っぷりと実力が垣間見える「anan」特製の描き下ろしとなっている。バックカバーには、主人公のかぐやと酒寄彩葉、ツクヨミのトップライバー兼管理人の月見ヤチヨの3人が仲良く並んで登場。『超かぐや姫！』の人気キャラが表紙とバックカバーをジャックしたスペシャルエディションを楽しめる。
◆アニメ「超かぐや姫！」キャスト＆スタッフ総勢15人が登場
特集では、制作スタッフやキャストへのインタビューを収録。かぐやを演じる夏吉ゆうこ、彩葉役の永瀬アンナ、ヤチヨ役の早見沙織をはじめ、キャスト、スタッフ総勢15人が登場、それぞれの立場から見た本作の魅力についてたっぷりと語っている。表紙のブラックオニキスのメンバーを演じた、入野自由、内田雄馬、松岡禎丞には座談会で演じたキャラクターへの思いについて語る。3人で『超かぐや姫！』を語るのは同誌が初めて。貴重なインタビューとなっている。
スタッフインタビューは脚本、キャラクターデザイン、楽曲提供、ライブ演出、CG背景と、物語、キャラクター、音楽、映像の面からそのこだわりについてインタビュー。そして作品の生みの親でもある山下清悟監督も、作品に対する思いについて語る。様々なジャンルで活躍するプロフェッショナルのインタビューが掲載されている。
『超かぐや姫！』には愛くるしいキャラクターもたくさん登場。ヤチヨの相棒で「ツクヨミ」の案内を担うふわふわのウミウシ、FUSHI。かぐやが作って「ツクヨミ」に連れてきた犬DOGE。ほかにもヤチヨのメンダコや赤子時代のかぐやなど“いとかわゆし”なキャラクターを特別付録のシールに。スマホなどに貼って、いつでもどこでも『超かぐや姫！』の世界に浸ることができる。（modelpress編集部）
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