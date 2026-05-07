【明治安田J1百年構想リーグ】FC東京 0−3 ジェフユナイテッド千葉（5月6日／味の素スタジアム）

【映像】17歳姫野vs39歳長友のセカンドボール争い

ジェフユナイテッド千葉の17歳・MF姫野誠が、今季初ゴールを挙げた。39歳・長友佑都との“22歳差対決”を制し、ファンたちが歓喜している。

千葉は5月6日、明治安田J1百年構想リーグ第15節でFC東京と対戦。ベンチスタートだった姫野は、1ー0とリードして迎えた70分にMF津久井匠海との交代でピッチに立った。

すると直後の73分に結果を残す。左サイドのスローインから、ボールを受けたFW呉屋大翔が縦に突破してクロス。これに対して、ニアに走り込んだFW石川大地のヘッドは惜しくもクロスバーを叩いた。

しかし溢れたボールに姫野が反応。一瞬対応が遅れた長友の背後から先に右足を滑り込ませてボールを押し込んだ。

DAZNで解説を務めた坪井慶介氏は「ここで両選手とも反応が早かった。しかし姫野はゴール向きに反応できた。長友は、後ろに姫野、ボールも見なければいけないという難しい状況だった。その差が出たかもしれない」と伝えた。

またSNSのファンたちは「やばい日本代表いってしまう姫野誠」「投入3分後にゴールは仕事人すぎる」「姫野はフィジカルあるんよなあ」「高校生とは思えないメンタル」「姫野の反応めっちゃ速い」「姫野の万感あふれるガッツポーズ！声にならない叫び！」と感嘆。

さらに大ベテランの現役日本代表DFとのマッチアップということもあり、「ベテラン相手に競り勝って決め切るのエグい」「これ長友選手責めるより姫野選手が上手かったってだけかなー」「反応の差は年齢の差かな？」「22歳差対決制して初ゴールはアツすぎる」「世代バトルはそれだけでドラマになる」「この一発で一気にスター候補だね」などと歓喜の声が溢れた。

なお千葉は79分にDF日高大もネットを揺らし、3ー0の快勝となった。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）