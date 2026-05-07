SUPER BEAVER新曲「健気」CMタイアップ決定「まさか『こくみん共済 coop』CMソングのお話を頂戴するなんて！」

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SUPER BEAVERの新曲「健気」が、こくみん共済 coop のWeb専用商品“こくみん共済 あっと”のCMソングに決定。5月7日からTVやWEBにて公開される。また、ニューアルバム『人生』収録曲の曲順が一部公開された。

■今できることに精一杯向き合う姿勢を肯定する新曲「健気」

「健気」は、先の見えない日々のなかでも、今できることに精一杯向き合おうとする姿勢を肯定するような、SUPER BEAVERらしい一曲。

また「健気」は、6月24日にリリースされるニューアルバム『人生』に収録されることも決定。5月7日より公開されるCMで、アルバム発売に先駆けて、新曲「健気」の一部をいち早くチェックしよう。

この情報公開にあわせて、アルバム『人生』の曲順も一部公開。アルバムの全貌ｈあ、今後、徐々に明らかになｔていく。

■SUPER BEAVER柳沢亮太（Gu）コメント