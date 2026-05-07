SUPER BEAVER新曲「健気」CMタイアップ決定「まさか『こくみん共済 coop』CMソングのお話を頂戴するなんて！」
SUPER BEAVERの新曲「健気」が、こくみん共済 coop のWeb専用商品“こくみん共済 あっと”のCMソングに決定。5月7日からTVやWEBにて公開される。また、ニューアルバム『人生』収録曲の曲順が一部公開された。
■今できることに精一杯向き合う姿勢を肯定する新曲「健気」
「健気」は、先の見えない日々のなかでも、今できることに精一杯向き合おうとする姿勢を肯定するような、SUPER BEAVERらしい一曲。
また「健気」は、6月24日にリリースされるニューアルバム『人生』に収録されることも決定。5月7日より公開されるCMで、アルバム発売に先駆けて、新曲「健気」の一部をいち早くチェックしよう。
この情報公開にあわせて、アルバム『人生』の曲順も一部公開。アルバムの全貌ｈあ、今後、徐々に明らかになｔていく。
■SUPER BEAVER柳沢亮太（Gu）コメント
まさかSUPER BEAVERが「こくみん共済 coop」CMソングのお話を頂戴するなんて！ と純粋に驚きました。しかし、打ち合わせをさせて頂いた際に、我々の多くの楽曲を聴いて下さっていること、そして高い熱量でオファーして下さったことが物凄く伝わってきたので、想いに応えたい！ と強く思いました。とても光栄です。
＜書き下ろし曲「健気」に込めた想い＞
この先にどんな未来があるのか。これまでの人生においても何度もそんなことを考えた。そして何度考えても、先を知ることはできない、ということだけを知った。その上で、今だから思えることは、経験という名の「準備」を携え、何事かと対面したその際には、今できる今を目一杯にやるしかない、ということ。文句より諦めより先にまず一生懸命に向き合ってみたいということ。そんな健気さを心に据えて生きていけたらと、そんな想いで書きました。
■リリース情報
2026.06.24 ON SALE
ALBUM『人生』
■関連リンク
SUPER BEAVER OFFICIAL SITE
http://super-beaver.com/