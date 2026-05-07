『超かぐや姫！』ブラックオニキス『anan』表紙登場！ バックカバーは彩葉＆ヤチヨの3ショット
女性グラビア週刊誌『anan』の5月13日発売号にて、アニメ『超かぐや姫！』に登場するブラックオニキスの帝アキラ、駒沢雷、駒沢乃依が、スペシャルエディションの表紙を飾ることが発表された。
【画像】尊い『anan』裏表紙！かぐや＆彩葉＆ヤチヨの3ショット
2026年1月にNetflixで世界独占配信がスタートしたアニメ『超かぐや姫！』。古典の「竹取物語」を下敷きに、今より少し近未来の日本でハッピーエンドを目指して前向きに進んでいくかぐやと彩葉の交流と成長が描かれる。全編を貫くポジティブなストーリーや、ボカロPやライバーなどインターネット文化を丁寧に組み上げた、世界観や演出が話題となり、劇場公開は興行収入20億円を突破（4月時点）する人気作品となっている。
そんな一躍人気作品となった『超かぐや姫！』の中で、仮想空間「ツクヨミ」の人気プロゲーマーグループ、ブラックオニキスの帝アキラ、駒沢雷、駒沢乃依の3人がスペシャルエディション表紙に登場。
劇中ではかぐやや彩葉たちに立ちはだかる人気ゲーマーの3人が、ライブのステージ上でそのカリスマ性を遺憾なく発揮する、そんな黒鬼たちの人気っぷりと実力が垣間見えるanan特製の描き下ろしになっている。バックカバーには、主人公のかぐやと酒寄彩葉、ツクヨミのトップライバー兼管理人の月見ヤチヨの3人が仲良く並んで登場。『超かぐや姫！』の人気キャラが表紙とバックカバーをジャックしたスペシャルエディションとなっている。
特集では、制作スタッフやキャストインタビューを収録。かぐやを演じる夏吉ゆうこ、彩葉役の永瀬アンナ、ヤチヨ役の早見沙織をはじめ、キャスト、スタッフ総勢15人が登場し、それぞれの立場から見た本作の魅力についてたっぷりと語っている。
表紙のブラックオニキスのメンバーを演じた、入野自由、内田雄馬、松岡禎丞は座談会で、演じたキャラクターへの思いについても語り、3人で『超かぐや姫！』を語るのはananが初めて。
『超かぐや姫！』には愛くるしいキャラクターもたくさん登場しており、ヤチヨの相棒で「ツクヨミ」の案内を担うふわふわのウミウシ、FUSHI。かぐやが作って「ツクヨミ」に連れてきた犬DOGE。ほかにもヤチヨのメンダコや赤子時代のかぐやなど“いとかわゆし”なキャラクターが特別付録のシールとなった。※特製シールは、スペシャルエディションのみ。
【画像】尊い『anan』裏表紙！かぐや＆彩葉＆ヤチヨの3ショット
2026年1月にNetflixで世界独占配信がスタートしたアニメ『超かぐや姫！』。古典の「竹取物語」を下敷きに、今より少し近未来の日本でハッピーエンドを目指して前向きに進んでいくかぐやと彩葉の交流と成長が描かれる。全編を貫くポジティブなストーリーや、ボカロPやライバーなどインターネット文化を丁寧に組み上げた、世界観や演出が話題となり、劇場公開は興行収入20億円を突破（4月時点）する人気作品となっている。
劇中ではかぐやや彩葉たちに立ちはだかる人気ゲーマーの3人が、ライブのステージ上でそのカリスマ性を遺憾なく発揮する、そんな黒鬼たちの人気っぷりと実力が垣間見えるanan特製の描き下ろしになっている。バックカバーには、主人公のかぐやと酒寄彩葉、ツクヨミのトップライバー兼管理人の月見ヤチヨの3人が仲良く並んで登場。『超かぐや姫！』の人気キャラが表紙とバックカバーをジャックしたスペシャルエディションとなっている。
特集では、制作スタッフやキャストインタビューを収録。かぐやを演じる夏吉ゆうこ、彩葉役の永瀬アンナ、ヤチヨ役の早見沙織をはじめ、キャスト、スタッフ総勢15人が登場し、それぞれの立場から見た本作の魅力についてたっぷりと語っている。
表紙のブラックオニキスのメンバーを演じた、入野自由、内田雄馬、松岡禎丞は座談会で、演じたキャラクターへの思いについても語り、3人で『超かぐや姫！』を語るのはananが初めて。
『超かぐや姫！』には愛くるしいキャラクターもたくさん登場しており、ヤチヨの相棒で「ツクヨミ」の案内を担うふわふわのウミウシ、FUSHI。かぐやが作って「ツクヨミ」に連れてきた犬DOGE。ほかにもヤチヨのメンダコや赤子時代のかぐやなど“いとかわゆし”なキャラクターが特別付録のシールとなった。※特製シールは、スペシャルエディションのみ。
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