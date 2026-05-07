4m以下のコンパクトSUVに反響集まる！シトロエンがインドをはじめとする新興国のニーズを汲み取り、独自に開発・展開しているのがコンパクトSUVの「C3」です。（※現在、日本や欧州市場で販売されている同名のC3とはプラットフォームなどが異なる専用設計モデルとなります）2022年のデビュー以来、フレンチブランドらしい高いデザイン性と日常使いに優れた実用性でヒットを記録していますが、2025年8月12日に行われた大幅なア