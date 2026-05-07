生活協同組合コープみらいが（本部・さいたま市）2026年5月6日、公式サイトを更新し、「配送委託先における不適切な衛生管理事案とお詫び」を公開した。ビニール袋に、黄色い液体が入っていたとの訴えが発端の事案だ。

「食の安全・安心に関わる極めて重大な事態が発生」

コープみらいをめぐっては、4月28日に一般XユーザーがSNSでトラブルを告白。

ヨーグルトや納豆などがまとめられたビニール袋に、黄色い液体が入っている写真を添え、「人の尿のような匂いがする」と訴える内容で、波紋を広がっていた（投稿は削除済み）。

コープみらいは「この度、当生協の宅配サービスにおいて、食の安全・安心に関わる極めて重大な事態が発生いたしました」と報告し、「被害に遭われた組合員様、ならびに地域の皆様に多大なるご不安とご不快感をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

「荷台内にあった廃棄予定の配送器材に排尿」

4月28日に「お届け先の組合員様より『冷蔵品が黄色い液体に浸かっている』『尿のような臭いがする』とのご連絡をいただきました」といい、「直ちに調査を行った」。

こういった事象が起こった理由について、「配送委託先の従業員が配送業務中に、車両荷台内において生理現象（尿意）を催し、荷台内にあった廃棄予定の配送器材（発泡スチロール容器）に排尿した事実を確認いたしました」と説明した。

「蓋をして荷台の床に置きましたが、その後足下のスペースがなくなり、被害のあった組合員様の配送器材の上に載せてしまいました。当該の器材には穴が開いて破損があったため、漏れ出した尿が下段にあった組合員様へお届けする配送器材に移り、内部の冷蔵商品を汚損させた状態で配達が行われました」という。

「配送ルート上のトイレの事前確認および情報共有」

当該従業員については、「配送委託先より事実関係に基づき厳正に対処するとともに、再発防止に向けた教育を実施」する。その上で「配送委託先における業務上の規律・運用が適切に保たれているかについて、当生協が責任をもって点検・確認してまいります」とした。

再発防止に関しては、食品安全・衛生管理教育の再徹底を行うとともに、「全ての配送委託先とその従業員および当生協職員が安心して業務に従事できるよう、労務環境を再点検し、従業員の身体・健康面について適切なサポートを行って」いくとした。

「今後、このような不適切な行為を発生させないことを組織の最優先課題と位置づけ、配送業務中における生理現象への緊急対応について現状を把握したうえで、配送ルート上のトイレの事前確認および情報共有、ならびに緊急時に立ち寄り可能な施設リストの整備・周知をはじめとする必要な対策をあらためて迅速に講じてまいります」

「この説明無理がないか」の声も

経緯や対応策などを発表したコープみらいだが、SNSでは厳しい反応が目立つ。

「いやこの説明無理がないか。『排尿した発泡スチロールが破損していて尿が漏れ出た』って書いてあるけど、Xのポストやとビニール袋の中にガッツリ尿が溜まって食材が浸かってたけど」など、実態とそぐわないとの声も少なくない。