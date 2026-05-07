再婚の人気筋肉系YouTuber・ぷろたん、新妻が明かす...お金事情は？結婚の決め手は？「なんか面白そう、人生が」

チャンネル登録者数211万人の筋肉系YouTuberのぷろたんさんが、2026年4月28日に公式YouTubeチャンネルを更新。新妻と本音を語り合った。

お互いの第一印象はよくなかった？

26年4月4日に結婚したことを発表したぷろたんさん。22年2月8日に丸の内OLレイナさんと2年間婚姻関係にあったことと離婚したことを発表しており、今回は再婚となる。

動画では、夫婦でドライブしながら、新婚ならではのトークをスタート。「付き合うと決断したきっかけは？」という質問には、交際前の箱根旅行と答えた二人。旅行が楽しかったことや、生活の中での細かい部分の相性がぴったりと一致し、結婚に至ったという。

さらに帰宅後も、さまざまな質問に答えていく。お互いの第一印象については、彼女は「なんだこの人みたいな（笑）」、ぷろたんさんも「めっちゃ無愛想な女」と、あまりよくない印象だったそうだ。お互いの友達に無理やり連れてこられた飲み会で出会ったそうで、減量中で疲れていたぷろたんさんが彼女に寄りかかった時に「距離近くない？」と怒られたことも記憶に残っていると語った。

交際前にカフェでお茶したときには、減量末期で睡眠に悩んでいたぷろたんさんが「添い寝してほしい」と頼んだという。彼女は「そもそも添い寝ってなんだ？」と思いながらもまさかのOK。しかし、添い寝だけで男女の関係にならなかったことが、彼女にとっては「逆によかった」そうだ。

また、ぷろたんさんから「俺の稼ぎ知らないでしょ？」という質問も。「何も知らん」という彼女に対し、ぷろたんさんは赤裸々に、個人の月額報酬を「120万8000円」と明かす一幕もあった。

ちなみに彼女は、「昼働いてます」「有名キャバ嬢さんとかではない笑」というテロップが表示された。さらに、「もしかしてすごい人？笑」、「この撮影で逆玉ということが判明。笑」とも書かれていた。

これまで結婚について考えたことがなく、男性にプロポーズされても断ってきたという彼女が、ぷろたんさんと結婚を決めた理由は「なんか面白そう、人生が」と笑顔で語った。

コメント欄では、「良い奥さんで良かったね、ぷろたん」「ただただ可愛い女房だったｗ」「モザイク越しでもわかる絶対可愛いし！よく笑う素敵な奥様だなぁ！」といった声が寄せられた。