6時半ごろ 起床 まずは小学生が朝起きる、起床の時間。 いきなりリアル就寝となり恐縮ですが、起床は6時半ごろが一般的とされています。 タイマーでやむなく起きますが、大人的には、テレワークの時はもっと寝ていられるのに......な時間でございまして、正直やや眠いのでした。小学生、朝から大変です。園生活と比べても、少し早起きになるかもしれず、それに向けて決まった時間に起きられるように、少しずつ習慣づけていけるといいですね。

また、一日を元気に過ごすためにも、 朝食はきちんと食べるようにしましょう。頭もよく働くようになります。他にも身支度などいろいろ忙しい朝ですが、余裕をもって行動できるようになりたいですね。

8時ごろ 登校 そして8時ごろに登校となります。それに準じるべく、大人としては「登校」の代わりに「出社」してみましたが、 だいぶ早めの時間帯で、小学生尊敬します。そしてそれから、1コマ45分の授業が展開されることになります。そこで僕もなんとなく45分タームで仕事に挑みますが、 そんなに集中力がもたないことがほとんどです。授業をはじめすべての基本となる「集中して取り組む」姿勢は、年長のうちから育んでおけたら素敵です。

12時半ごろ 給食 お昼になると、給食などお昼ごはんとなります。それに準じて、そんな時間に食べてみますが、僕の昼食は、 だいぶそっけないです。給食、うらやましいです。ちなみに給食においては、食べ物を残したり、好き嫌いが多かったりするのは、できるだけ避けたいもの。自分がどのくらいの量を食べられるのか把握したり、できる限りいろんなものを食べられるようにしたりするなど、普段の食事から練習しておきましょう。

14時ごろ 下校 そして学校が終わると、14〜15時ごろに下校となります。それに準じて、帰宅をしましたが、 大人的には、だいぶ早い帰宅にて。もう帰宅していいのか...という午後半休的な罪悪感までも。それはさておき、ちなみに小学校入学後2週間くらいは、まだ給食もなく午前のみで下校になることもあるので、知っておくとよいでしょう。 ......その一方、こんな時間からフリーになってしまったので、やむなく。一般的な小学生は「公園で遊ぶ」時間帯になりがちなので、それにならって僕も 公園で、 遊んでみました。が、いろいろどうかと思うので、切り上げることにしました。 帰ってもうちょっと仕事しよう。一方、最近の小学生の多くは、帰宅後にちゃんと家で勉強に取り組んでいるようなので、年長のうちから、机に向かえる習慣づくりをしておけたらいいですね。