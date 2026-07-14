ベネッセ 教育情報サイト
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保護者の価値観のアップデートはできている？【椎名先生の「不登校ライフ」カウンセリングルーム #14】
話題を共有するには親子の「前提条件」が同じであることが必要保護者からのご質問中学生の息子が不登校になり半年が経ちます。こちらからいろいろと話…
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不登校の受け止め方から転機と支援まで、親子で前進した5年間【先輩保護者に聞くリアルな歩み_前編】
保護者の自分も不登校経験者だから「そんな時期もある」と思えた保育園の頃から登園しぶりがあったため、「小学校でも通えなくなる時期が来るかも」と…
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不登校の子と親の心の回復に。アートセラピーで心の声を聴く方法
不登校の子どもと「アートセラピー」心の回復をアートでサポート アートセラピーとは、「アート」という芸術…
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不登校の長期化に悩む保護者へ。当事者データから見えた、子どもがエネルギーを回復するまで
保護者の「進学への焦り」と、子の「生命力の枯渇」にある致命的なズレ子どもが不登校になると、「勉強の遅れ」や「将来の進学」といった言葉が真っ先…
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【PR】青少年の体力向上のカギは朝食・卵・乳製品！
朝食習慣や卵・乳製品摂取で青少年の体力向上！子どもたちの成長や将来の健康に重要な役割を果たす成長期の体力。食事を工夫したり見直したりすること…
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【SSR｜校内教育支援センター 】子どもの「安全な居場所」をつくる学校内の支援体制
「SSR（校内教育支援センター ）」って？「SSR」とは、スペシャル・サポート・ルームの頭文字を取って付けた名前で、「校内教育支援センター」のこ…
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不登校の子どもとのコミュニケーション｜向き合い方と4つのタイプ別支援
子どもの「文脈」を知ることが、コミュニケーションの第一歩 コミュニケーションは「文脈」を合わせる…