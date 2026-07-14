ベネッセ 教育情報サイト

保護者の価値観のアップデートはできている？【椎名先生の「不登校ライフ」カウンセリングルーム #14】

話題を共有するには親子の「前提条件」が同じであることが必要保護者からのご質問中学生の息子が不登校になり半年が経ちます。こちらからいろいろと話…