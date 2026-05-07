AESTURAお試しセットで叶えるうるおい美肌♡話題の新作を一度に体験

韓国No.1*ダーマコスメブランドとして人気を集めるAESTURAから、注目の「お試しセット」が登場しました。定番の高保湿クリームに加え、新作スキンケアアイテムを一度に体験できる贅沢な内容が魅力です。乾燥やゆらぎが気になる季節にも寄り添うライン使いで、肌本来のうるおいバランスをサポート。毎日のケアを見直したい方にぴったりの限定セットです♪

話題の3アイテムを一度に体験

価格：3,300円（税込）

「アトバリア365 クリーム 新商品お試しセット」は、ブランドを代表する保湿クリームと新作2種をまとめて試せる限定キットです。

乾燥によるごわつきやテカリなど、複雑な肌悩みにアプローチし、水分チャージとうるおいバリアケアを同時に叶えます。ライン使いで肌の土台を整えたい方におすすめです。

内容：アトバリア365 クリーム 80mL／アトバリア365 カプセルトナー 25mL／アトバリア365 ハイドロスーディングクリーム 10mL

ラ・プレリーのサマーキットで叶える上質ハリ肌♡数量限定セット登場

うるおいを支える先進処方に注目

シリーズ共通の特徴は、高密度セラミドカプセル⁵とダーマ・ディープ・ヒアルロン酸⁶を配合した保湿設計。

「アトバリア365 クリーム」は、こっくりとしたテクスチャーでしっかり保湿しながら、なめらかな肌へ導きます。

「アトバリア365 カプセルトナー」はさらっとした使用感で、角質層まで素早く浸透し、みずみずしいツヤ肌へ。

「アトバリア365 ハイドロスーディングクリーム」は、軽やかなジェルクリームで油水分バランスを整え、べたつきにくいのも嬉しいポイントです。

敏感肌にも配慮された処方で、毎日のケアに取り入れやすいのも魅力です。

敏感肌にも嬉しいこだわり設計

すべてのアイテムは無香料・無着色・パラベンフリーで、複数の皮膚テストをクリア。敏感肌の方でも使いやすい設計となっています。

さらに、長時間続く保湿力や肌へのやさしさにもこだわり、日々のスキンケアをより快適に。季節の変わり目や肌がゆらぎやすい時期にも頼れる存在です。

まずは気軽に、うるおい習慣をスタート♡

AESTURAの魅力がぎゅっと詰まったお試しセットは、毎日のスキンケアをワンランク上へ導いてくれるアイテムです。乾燥や肌トラブルに悩む方も、自分に合うケアを見つけるきっかけに。

まずは気軽に取り入れて、心地よいうるおいに満ちた肌を目指してみてはいかがでしょうか♪