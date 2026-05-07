乃木坂46梅澤美波の卒業コンサート、Leminoで生配信決定【乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE】
【モデルプレス＝2026/05/07】Leminoでは、5月19日〜21日に行われる乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVEの模様を生配信する。
【写真】乃木坂46梅澤美波、ミラノでミニスカコーデ披露
2026年で14回目を迎える、乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVEが、5月19日〜21日に東京ドームにて開催される。今回のバースデーライブは、東京ドーム公演としてはグループ史上最長となる3DAYS公演。さらに、3公演すべて異なるセットリストで、それぞれに違った魅力を楽しむことができる。そして、最終公演となる3日目は、3代目キャプテン・梅澤美波の卒業コンサート。3日間にわたるバースデーライブの締めくくりにふさわしい、特別な節目の一夜となる。（modelpress編集部）
＜配信日時＞
・5月19日公演：2026年5月19日（火）18:30（開場：17:30）
・5月20日公演：2026年5月20日（水）18:30（開場：17:30）
・5月21日公演：2026年5月21日（木）18:00（開場：17:00）
＜リピート配信＞
・5月19日公演：2026年5月22日（金）20:00（開場：19:00）
・5月20日公演：2026年5月23日（土）19:00（開場：18:00）
・5月21日公演：2026年5月24日（日）19:00（開場：18:00）
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【写真】乃木坂46梅澤美波、ミラノでミニスカコーデ披露
◆乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE、Leminoで生配信
2026年で14回目を迎える、乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVEが、5月19日〜21日に東京ドームにて開催される。今回のバースデーライブは、東京ドーム公演としてはグループ史上最長となる3DAYS公演。さらに、3公演すべて異なるセットリストで、それぞれに違った魅力を楽しむことができる。そして、最終公演となる3日目は、3代目キャプテン・梅澤美波の卒業コンサート。3日間にわたるバースデーライブの締めくくりにふさわしい、特別な節目の一夜となる。（modelpress編集部）
◆配信概要
＜配信日時＞
・5月19日公演：2026年5月19日（火）18:30（開場：17:30）
・5月20日公演：2026年5月20日（水）18:30（開場：17:30）
・5月21日公演：2026年5月21日（木）18:00（開場：17:00）
＜リピート配信＞
・5月19日公演：2026年5月22日（金）20:00（開場：19:00）
・5月20日公演：2026年5月23日（土）19:00（開場：18:00）
・5月21日公演：2026年5月24日（日）19:00（開場：18:00）
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