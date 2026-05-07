目黒蓮『SAKAMOTO DAYS』大迫力のアクションメイキングPV第2弾＆メイキングカット解禁

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目黒蓮（Snow Man）が伝説の殺し屋・坂本太郎を演じる映画『SAKAMOTO DAYS』（公開中）より、アクションメイキングPV第2弾とメイキングカットが解禁された。

■目黒蓮の“表現者としての覚悟”を捉えた映像

4月29日に全国451館公開された本作は、公開から5日間（4月29日～5月3日）で興行収入10.5億円、観客動員数77.3万人を突破。日本中を熱狂の渦に巻き込んでいる。

今回解禁されたアクションメイキングPV第2弾は、各キャストが極限まで突き詰めたアクション練習の風景と、実際の劇中シーンが鮮やかにシンクロ。観る者を一気に作品の深部へと引きずり込む、圧倒的な没入感と臨場感を体感できる映像となっている。

劇中カットと交互に映し出される舞台裏では、坂本を演じた主演の目黒蓮が8kgの特殊メイクを感じさせない驚異的な跳躍や、スタントチームとの緻密な連携から生まれる超絶アクションの制作過程を披露。撮影の合間にも殺陣の確認を怠らず、完成披露舞台挨拶で自ら「相手を信頼していないとできないレベルまで踏み込んだ。最高の形を築き上げることができた」と語った通り、凄まじい熱量とストイックな姿勢で現場を牽引し続けた、目黒の“表現者としての覚悟”が克明に捉えられている。

今作で本格的なアクション初挑戦の坂本の相棒・シンを演じる高橋文哉が、一切の妥協なく「飛び蹴り」に挑む真剣な眼差しや、南雲（北村匠海）、神々廻（八木勇征）、大佛（生見愛瑠）ら「ORDER」メンバー、そして物語の鍵を握る鹿島（塩野瑛久）、勢羽夏生（渡邊圭祐）ら刺客たちが、泥臭くも真摯に自らの限界に挑む貴重な特訓風景も一挙公開。

加えて、先日ついにその正体が解禁され大きな話題を呼んでいる、最凶の敵・×（スラー）役の志尊淳が、不敵な笑みを浮かべ佇む貴重な表情を捉えたカットも収録。劇中で繰り広げられる華やかな死闘の裏側にある、キャスト陣の並々ならぬ努力と、アクション部との絆を垣間見ることができる。

さらに、あらたなアクションメイキングカットも解禁。本編の大迫力のアクションシーンを支えた【ワイヤーアクション】の裏側が公開となった。全身全霊でアクションに臨んだキャストの勇姿に注目だ。

■【動画】『SAKAMOTO DAYS』アクションメイキングPV第2弾

■【画像】『SAKAMOTO DAYS』新アクションメイキングカット

■映画情報

『SAKAMOTO DAYS』

全国公開中

原作：鈴木祐斗『SAKAMOTO DAYS』（集英社『週刊少年ジャンプ』連載）

出演：目黒蓮

高橋文哉 上戸彩

横田真悠 塩野瑛久 渡邊圭祐

桜井日奈子 安西慎太郎 ／ 戸塚純貴

八木勇征 生見愛瑠

北村匠海

小手伸也 加藤浩次 津田健次郎

脚本・監督：福田雄一

主題歌：Snow Man「BANG!!」

配給：東宝

(C)鈴木祐斗／集英社 (C)2026映画「SAKAMOTO DAYS」製作委員会

■関連リンク

映画『SAKAMOTO DAYS』作品サイト

https://skmtdays-movie.jp/