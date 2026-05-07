明日の『風、薫る』“りん”見上愛、高熱で倒れた“多江”生田絵梨花を看護
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第6週「天泣（てんきゅう）の教室」（第30回）が5月8日に放送される。
【写真】多江（生田絵梨花）に寄り添うバーンズ（エマ・ハワード）『風、薫る』第30回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第30回あらすじ
高熱で倒れ、声が出ない多江（生田絵梨花）。心配したりんや直美たちが看護のために次々と部屋に押しかけるが、なかなかうまくいかない。バーンズ（エマ・ハワード）は、皆に課題を思い出すよう命じる。
そんな中、多江の父（吉岡睦雄）が学校にやってくる。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】多江（生田絵梨花）に寄り添うバーンズ（エマ・ハワード）『風、薫る』第30回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第30回あらすじ
高熱で倒れ、声が出ない多江（生田絵梨花）。心配したりんや直美たちが看護のために次々と部屋に押しかけるが、なかなかうまくいかない。バーンズ（エマ・ハワード）は、皆に課題を思い出すよう命じる。
そんな中、多江の父（吉岡睦雄）が学校にやってくる。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。