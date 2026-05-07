《徐々にフェードアウトさせてもらおうと……》──芸能界を代表する"おしどり夫婦"の離婚報道から6カ月。元妻でタレントの穴井夕子（51）にある異変が起きていた。

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アイドルグループ「東京パフォーマンスドール」（TPD）のメンバーだった穴井は、2000年にプロゴルファーの横田真一氏（54）プロと結婚。2002年に長男、2007年に現在は女優活動をしている横田真子（19）を出産した。

穴井は"愛娘を溺愛する母"として昨年7月、『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）に親子出演していた。スポーツ紙記者が語る。

「番組で穴井さんは真子さんの高校3年間全送り迎えをしたエピソードを明かしていました。『（娘が）学校から出てくる姿がキラキラして。1日も見逃したくない』など語り、修学旅行も近くの宿を予約して、ついて行ったとか。番組では横田さんのことを"パパ"と呼び、家庭内のトークも明るくこなしていましたが、放送3か月後に離婚していたことが一部メディアの報道で発覚しました」

夫婦は2022年秋頃に離婚していたという。前出のスポーツ紙記者が続ける。

「家族で住んでいた横田氏名義の自宅は売却されて、夫婦は別々に住んでいます。仕事で家にいない日が多い横田さんと家族の時間を大切にしたい穴井さんとのすれ違いが重なり、家庭内別居の状態が続いていたようです。

何度も歩み寄ろうとした時期もありましたが、ケンカする夫婦よりも楽しい家族でいるために別れを決断したそうです」

いまも「パパ」と呼ぶ穴井

2026年4月12日、横田氏が国内男子シニアツアーで待望の初優勝を飾った。現地に駆けつけることはなかったが、「Ameba オフィシャルブロガー」でもある穴井は自身のブログで《パパのシニアでの優勝を見るのが最後の夢でした！》と、喜びの声を綴っていた。だが、その日を境にブログの更新が激減している。芸能プロ関係者が語る。

「穴井さんは2012年からほぼ毎日のようにブログを更新していましたが、4月12日付けのブログで徐々にフェードアウトすることを告白していました」

これまで穴井のブログには、日々の出来事や仕事の様子、子どもや家族との日常を飾らない言葉で綴っていたが、家族関係にも変化が生じていた。娘が芸能活動を本格的に始めたことも理由の1つのようで、

《娘が芸能界で頑張りはじめていて、そちらからの発信もあるので、私が起きたことを先にあげていく（仕事には触れていないけど）のもどうなのかな？》《突然ブログなどさよならってするのも今まで見てきてもらった方々に失礼だし、寂しいと思ってくれる方も多少はいてくれると思うのでそうはしないつもりですが、そんな方向で考えています》（原文ママ）

と、迷っているようだった──。テレビ局関係者が語る。

「娘の真子さんは藤木直人さん、松下洸平さん、ファーストサマーウイカさんらが所属する事務所が2022年に開催した10代限定のオーディションで、当時15歳ながら準グランプリに輝きました。現在は『NHK短歌』（NHK Eテレ）にレギュラー出演し、ドラマやバラエティーで活躍中です」

2週間後、穴井はブログの今後をこう明かしている。

《ここまで生きてきて（50年って結構色々経験したよね。正確にはもうすぐ52年）感じたこととか短い文で名言 いや迷言として？たまに書かせてもらおうかな？》（2026年4月26日）

穴井のブログでの"パフォーマンス"はまだまだ終わらない。