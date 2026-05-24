女優の高山侑子（33）が24日までに自身のインスタグラムを更新。離婚を発表した。「ご報告です」と書き出し、「いつも応援してくださっている皆様、関係者の皆様へ。私事で恐縮ではありますが、このたび離婚をしましたことをご報告させていただきます」と離婚を発表。「たくさん話し合いを重ね、これからはそれぞれの道を歩むことを決断しました」と記した。「プライベートなことなので詳細は控えさせていただきますが、今後