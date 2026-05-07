この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「鍋ログちゃんねる。」が「【ワイヤレス充電でバッテリーが劣化する！？】解説｜有線接続で充電したほうが良いってホント？？」を公開した。動画では、ワイヤレス充電がスマートフォンのバッテリーに与える影響と、その寿命を延ばすための正しい充電方法について解説している。

動画内で鍋ログは、ワイヤレス充電と有線充電の間で「バッテリーへのダメージに違いはない」と結論づける。それよりも重要視すべきは「熱」であると指摘し、リチウムイオン電池が熱に弱いという性質を説明した。スマートフォンの温度が過剰に高くなると、システム制御によって満充電が制限されるなど、端末側でもバッテリー保護の工夫が施されているという。

さらに、バッテリーの寿命を長持ちさせるための具体的な熱対策として、直射日光や暖房器具を避ける置き場所の工夫、熱がこもりやすい手帳型ケースの取り外し、充電中のアプリ使用の制限などを挙げた。また、冷却ファンや熱センサーを備えた熱に配慮したワイヤレス充電器の使用も推奨している。

一方で、「リチウムイオン電池は充放電を繰り返すことで必ず劣化する」と断言。過度に神経質になるのではなく、「バッテリーは消耗品」と割り切ることも大切であると語り、視聴者の心理的な負担を和らげる形で締めくくっている。

YouTubeの動画内容

00:00

ワイヤレス充電でバッテリーは劣化する？
00:41

結論、充電方法によるダメージの違いはない
01:15

バッテリー寿命を延ばすための4つの熱対策
02:49

リチウムイオン電池は必ず劣化するため割り切りも必要

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