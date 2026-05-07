「ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１」（１０日、東京）

福永祐一調教師（４９）＝栗東＝が厩舎初のＪＲＡ・Ｇ１制覇へ、重賞２勝馬のダイヤモンドノットを送り出す。６日の栗東坂路での最終リハでは万全の仕上がりをアピール。名手・川田とのコンビでビッグタイトル奪取は目前だ。

今度こそＧ１タイトルをつかみ取る。ファルコンＳで重賞２勝目を飾ったダイヤモンドノット。栗東坂路での最終追い切りではスタートから行きっぷり良く、ピッチの利いた力強い脚取りで駆け上がった。４Ｆ５３秒３−３８秒３−１２秒２を計時。福永師は「状態は前走よりいいと思う。ガスも抜けて折り合いもスムーズ。もともと（ケイコでは）動く馬ではなく、イメージ通りの追い切り。指示通りで内容もいい」と納得の表情を浮かべる。

完勝だった前走の内容について指揮官は「休み明け初戦で返し馬やレースでの力みが強いと思った。千六を使った場合、あのテンションだと（ハナへ）押し出される可能性もあり、ここへ向けていい形で来られないと思った。控えるための千四の選択は正解だった」と読み通りの展開に笑顔を見せる。好発から馬群に入れ、３角過ぎで徐々にギアを上げた。残り２００メートルを過ぎて先頭に立つと、最後は流す余裕さえあった。「怖がりで繊細な面があるけど、馬群の中でも走れた。調教よりもレースでいいタイプだし競走馬として優秀」と能力の高さを称賛する。

さらなる成長も実感している。「完成度が高かったけど、前走ぐらいからもう一段上がった感じがある。またがった時の筋肉の感じが違う」とトレーナーは変化を感じ取る。「キャリアがあるし、不確実な要素が少ない。スタイルがある程度確立されている」と、これまでの経験値を武器に２着に惜敗した朝日杯ＦＳのリベンジを誓う。鞍上は東京芝マイルＧ１で６勝をマークする川田。「勝つためのイメージが作りやすいんだと思う」と名手に厩舎初のＧ１制覇を託す。

【調教診断】計測前から強い前進気勢を見せた。しまいは少し促されながらも、ピッチ走法でグイグイ加速。全体時計は突出して速くはないが、動きの質は前走以上だ。パワフルな脚さばきで登坂する姿は数字以上の迫力だった。先週の栗東ＣＷでラスト１Ｆ１１秒２から引き続き好調をキープし、今週も加速ラップをマーク。十分な負荷がかかり、万全の態勢は整った。