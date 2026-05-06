◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１５節 柏０―１浦和（６日・三協フロンテア柏スタジアム）

浦和は柏に１―０と勝利し、田中達也暫定監督の就任から３連勝を飾った。後半１３分、ＭＦ中島翔哉のクロスをＭＦ渡辺凌磨がヘディングで決めて先制。後半３１分以降は４バックから５バックに変更し、１点を守り切った。

「基本的にはボールを持つスタイルを目指している」と語る田中暫定監督は、攻撃時には４バックから３バックへの可変システムを採用し、ビルドアップを整理。結果、相手陣内での攻撃回数が増加して、７連敗とどん底だったチームを上向かせた。一方、前節の千葉戦から中３日で迎えたこの試合には「プランＢ」として５バックでの逃げ切り策を用意。実際にトレーニングを行う時間はなかったが、ミーティングの中でポイントを整理し、選手たちには伝えていた。

ＧＫ西川周作は「（５バックは）ミーティングであるかもしれない、と伝えられていました。達也さんが中心となって、ポイントをぽんぽんと言ってもらえ、選手たちはすごくわかりやすかったので、そこは明確に出せたと思います」と明かした。ミーティングでは、５人の距離が近くなる最終ラインで、チャレンジとカバーの関係を作り続けることなどを短時間で整理。田中暫定監督は「選手たちがよく対応してくれました」と話したが、ポイントを押さえた指導で選手の個性と能力を引き出し、３試合連続完封へとつなげた。